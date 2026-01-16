Гранты для перерабатывающих предприятий: как получить средства от государства на инвестиционные цели

В 2025 году по государственной программе "Гранты для перерабатывающих предприятий" средства получили 437 компаний.

Об этом Delo.ua сообщил Дмитрий Кисилевский, заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам экономического развития, ответственный в парламенте за политику "Сделано в Украине".

По его данным, за все время действия программы было профинансировано 1316 грантов на общую сумму более 6 млрд. грн.

"Это означает, что благодаря этой программе в стране появилось 1316 станков и производственных линий, которые работают и приносят пользу и этим предприятиям, и украинской экономике. Получатели грантов на переработку создали более 20 тыс. рабочих мест", - подчеркнул народный депутат.

Детали программы

Кисилевский отметил, что гранты на развитие перерабатывающей промышленности – это средства на производственное оборудование.

"То есть гранты, которые предприятие может использовать на инвестиционные цели. Максимальная сумма гранта - 8 млн грн. Он предоставляется на условиях софинансирования 50 на 50, то есть если заявитель хочет получить от государства 8 млн грн, он имеет свою долю иметь в размере не менее 8 млн грн. Если какая-то единица оборудования, например, станок стоит 20 млн грн грн. Если же производитель хочет купить станок за 6 млн грн, тогда государство предоставит ему 3 млн и он своих внесет 3 млн грн", - пояснил нардеп.

Кисилевский уточнил, что при покупке оборудования украинского производства софинансирование происходит на условиях не 50 на 50, а 70 на 30.

"Соответственно, 30 предоставляет заявитель, а 70 - государство. А если предприятие работает на прифронтовых территориях, финансирование на условиях 80 на 20, где большую часть оплачивает государство", - рассказал он.

Нардеп акцентировал внимание на том, что кроме софинансирования, действуют еще 2 важных требования для получателя гранта:

создать от 5 рабочих мест;

объем гранта должен быть уплачен в течение трех лет налогами.

"Для предприятий, работающих в белую, это требование не составляет никакой проблемы. Обычно объем гранта налогами уплачивается быстрее - за 1,5-2 года", - подчеркнул Кисилевский.

Он добавил, что получателями грантов являются предприятия перерабатывающей промышленности, то есть все те, у кого основной КВЭД С – перерабатывающая промышленность.

"Это и агропереработка, и производство продуктов питания, и машиностроения, и мебельные производства, и легкая промышленность, и любые другие производства, относящиеся к перерабатывающей промышленности. Также эти гранты могут получать производители дронов, производители компонентов для БПЛА и полиграфические предприятия", - резюмировал Кисилевский.

Ранее сообщалось, что Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины утвердило 157 новых заявок на участие в программе "Гранты для перерабатывающих предприятий" на сумму 875,9 млн. грн.