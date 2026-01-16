Гранти для переробних підприємств: як отримати кошти від держави на інвестиційні цілі

У 2025 році за державною програмою "Гранти для переробних підприємств" кошти отримали 437 компаній.

Про це Delo.ua повідомив Дмитро Кисилевський, заступник голови комітету Верховної ради України з питань економічного розвитку, який відповідальний у парламенті за політику “Зроблено в Україні”.

За його даними, за весь час дії програми було профінансовано 1316 грантів на загальну суму понад 6 млрд грн.

"Це означає, що завдяки цій програмі в країні з'явилося 1316 верстатів і виробничих ліній, які працюють та приносять користь і цим підприємствам, і українській економіці. Отримувачі грантів на переробку створили понад 20 тис робочих місць", - наголосив народний депутат.

Деталі програми

Кисилевський зауважив, що гранти на розвиток переробної промисловості - це кошти на виробниче обладнання.

"Тобто гранти, які підприємство може використати на інвестиційні цілі. Максимальна сума гранту – 8 млн грн. Він надається на умовах співфінансування 50 на 50, тобто якщо заявник хоче отримати від держави 8 млн грн, він має свою частку мати в розмірі не менше, ніж 8 млн грн. Якщо якась одиниця обладнання, наприклад, верстат коштує 20 млн грн, то підприємство від держави зможе отримати 8 млн грн, а своїх вкладе 12 млн грн. Якщо ж виробник хоче купити верстат за 6 млн грн, тоді держава надасть йому 3 млн і він своїх внесе 3 млн грн", - пояснив нардеп.

Кисилевський уточнив, що у разі купівлі обладнання українського виробництва співфінансування відбувається на умовах не 50 на 50, а 70 на 30.

"Відповідно, 30 надає заявник, а 70 – держава. А якщо ж підприємство працює на прифронтових територіях, фінансування на умовах 80 на 20, де більшу частину оплачує держава", - розповів він.

Нардеп акцентував увагу на тому, що окрім співфінансування, діють ще 2 важливі вимоги для отримувача гранту:

створити від 5 робочих місць;

обсяг гранту має бути сплачений впродовж 3 років податками.

"Для підприємств, які працюють в білу, ця вимога не складає жодної проблеми. Зазвичай, обсяг гранту податками сплачується швидше - за 1,5-2 роки", - підкреслив Кисилевський.

Він додав, що отримувачами грантів є підприємства переробної промисловості, тобто всі ті, у кого основний КВЕД С - переробна промисловість.

"Це і агропереробка, і виробництво продуктів харчування, і машинобудування, і меблеві виробництва, і легка промисловість, і будь-які інші виробництва, які відносяться до переробної промисловості. Також ці гранти можуть отримувати, виробники дронів, виробники компонентів для БПЛА і поліграфічні підприємства", - резюмував Кисилевський.

Раніше повідомлялося, що Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України затвердило 157 нових заявок на участь у програмі "Гранти для переробних підприємств" на суму 875,9 млн грн.