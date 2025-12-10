Мінекономіки затвердило 157 нових грантів для українських переробних підприємств

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України затвердило 157 нових заявок на участь у програмі "Гранти для переробних підприємств" на суму 875,9 млн грн. Це остання хвиля прийому заявок у 2025 році.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Програма реалізується в рамках ініціативи "Зроблено в Україні" і спрямована на модернізацію, розширення та відновлення виробничих потужностей підприємств переробної промисловості за умов співфінансування.

За словами заступника Міністра економіки Андрія Телюпи, це найбільший обсяг погоджених заявок за одну хвилю за весь час роботи програми. Підприємства мають виконати умову співфінансування, вносячи власну частку.

З початку року міністерство вже затвердило 538 грантів на майже 2,9 млрд грн, що на 41% більше, ніж у 2024 році, що свідчить про зростання довіри бізнесу до програми та готовність інвестувати у розвиток виробництва.

Грантову підтримку отримали виробники меблів, ліфтів, устаткування для добувної промисловості, виробів із металу та гуми, БпЛА, харчової та друкарської продукції, будівельних матеріалів, одягу та інших товарів з доданою вартістю.

З 157 заявок 15 на суму 106,8 млн грн фінансуватиме Міністерство економіки, решту опрацьовуватиме Державна служба зайнятості. Серед погоджених заявок 12 стосуються відновлення обладнання, пошкодженого під час збройної агресії Росії, чотири з яких отримають максимальний грант у розмірі 16 млн грн.

Грантові кошти можна використовувати для придбання, доставки, монтажу та запуску виробничого обладнання, оновлення пошкоджених потужностей та досліджень для запуску нової продукції (R&D). Підприємства, що вирощують багаторічні культури та зареєстровані у Державному аграрному реєстрі, можуть отримати грант на обладнання для післяурожайної обробки агропродукції.

Нагадаємо, на початку листопада Міністерство економіки погодило 34 нові гранти на загальну суму 190,8 млн грн для відновлення та розвитку переробних підприємств.