190,8 млн грн на відновлення та розвиток: Мінекономіки погодило нові гранти для переробних підприємств

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України погодило 34 нові гранти на загальну суму 190,8 млн грн для відновлення та розвитку переробних підприємств.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Мінекономіки.

Серед них – перший грант на максимальну суму 16 млн грн для харківського виробника нетканих матеріалів, який постраждав від російських обстрілів. Кошти підуть на закупівлю та монтаж нового обладнання.

Ця хвиля грантів включає також 33 заявки на розвиток діючих та нових виробництв у різних галузях: харчова промисловість, будівельні матеріали, меблі та одяг, електроапаратура, електричні кабелі, пластмаси, металообробка тощо. Дев’ять грантів на суму 59,4 млн грн фінансує Міністерство економіки, а ще 25 – через Державну службу зайнятості.

"Від початку 2025 року держава погодила вже 344 заявки на гранти на понад 1,75 мільярда гривень. Кошти можуть отримати як ті, хто розширює виробничі потужності, так і ті, хто відновлює їх після обстрілів. У цій хвилі вперше погоджено грант на відновлення на максимальну суму — 16 мільйонів гривень, — зазначив заступник міністра Андрій Телюпа.

Грантові кошти можна використовувати для:

придбання, доставки, монтажу та запуску виробничого обладнання;

оновлення потужностей після руйнувань;

досліджень та запуску нової продукції (R&D).

Підприємства, що вирощують багаторічні культури та зареєстровані у Державному аграрному реєстрі, також можуть отримати грант на обладнання для післяурожайної обробки агропродукції. Програма є частиною політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні".

Нагадаємо, з 10 по 30 вересня також проходив відбір проєктів для фінансування в рамках Програми відновлення України ІІІ (транш B). Загальний бюджет цього етапу становить 100 млн євро, наданих Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).