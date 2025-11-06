Более 190 млн грн на восстановление и развитие: Минэкономики согласовало новые гранты для перерабатывающих предприятий

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины согласовало 34 новых гранта на общую сумму 190,8 млн грн для возобновления и развития перерабатывающих предприятий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Минэкономики.

Среди них первый грант на максимальную сумму 16 млн грн для харьковского производителя нетканых материалов, пострадавшего от российских обстрелов. Денежные средства пойдут на закупку и монтаж нового оборудования.

Эта волна грантов включает 33 заявки на развитие действующих и новых производств в различных отраслях: пищевая промышленность, строительные материалы, мебель и одежда, электроаппаратура, электрические кабели, пластмассы, металлообработка и т.д. Девять грантов на сумму 59,4 млн грн финансирует Министерство экономики, а еще 25 – через Государственную службу занятости.

"С начала 2025 года государство согласовало уже 344 заявки на гранты более чем на 1,75 миллиарда гривен. Средства могут получить как те, кто расширяет производственные мощности, так и восстанавливающие их после обстрелов. В этой волне впервые согласован грант на восстановление на максимальную сумму — 16 миллионов гривен, — отметил заместитель.

Грантовые средства можно использовать для:

приобретение, доставка, монтаж и запуск производственного оборудования;

обновление мощностей после разрушений;

исследований и запуска новой продукции (R&D).

Предприятия, выращивающие многолетние культуры и зарегистрированные в Государственном аграрном реестре, могут получить грант на оборудование для послеурожайной обработки агропродукции. Программа является частью политики развития украинских производителей "Сделано в Украине".

Напомним, с 10 по 30 сентября также проходил отбор проектов для финансирования в рамках Программы обновления Украины ІІІ (транш B). Общий бюджет этого этапа составляет 100 млн евро, предоставленных Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).