Минэкономики согласовало еще 19 грантов для перерабатывающих предприятий на 99,2 млн грн

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины утвердило 19 новых заявок в рамках программы "Гранты для перерабатывающих предприятий". После выполнения условий софинансирования компании и предприниматели смогут привлечь 99,2 млн. грн. для модернизации или развития производства.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики .

Программа реализуется как часть государственной политики поддержки производителей "Сделано в Украине".

С начала 2025 года Минэкономики уже согласовало 228 заявок на общую сумму 1,12 млрд. грн. В нынешней волне поддержку получили семь физических лиц-предпринимателей. Как отметил заместитель министра Андрей Телюпа, изменения, которые правительство внесло в программу, сделали грантовую поддержку более доступной для микро-, малого бизнеса и крупных компаний.

Гранты могут получить предприятия, работающие в сфере производства пищевых продуктов, кормов для животных, удобрений, мебели и изделий из древесины, одежды и полиграфической продукции. Государственные средства можно направить на закупку и запуск производственного оборудования, восстановление поврежденных мощностей, проведение исследований по созданию новой продукции, а также оборудование для послеурожайной обработки агропродукции.

Максимальная сумма гранта составляет 8 млн грн на развитие и 16 млн грн на восстановление (но не более подтвержденных убытков). Грант предоставляется на условиях софинансирования: стандартно 50/50, 70/30 при покупке оборудования украинского производства и 80/20 для прифронтовых и деоккупированных территорий, производителей беспилотников и книжных магазинов.

Ключевыми требованиями является создание не менее пяти рабочих мест и уплата налогов в течение трех лет на сумму не меньше размера полученного гранта. Предприятия, успешно выполнившие условия программы, могут повторно подать заявку через три года.

Подача заявки осуществляется через портал "Действие", далее банк проверяет документы и бизнес-план, после чего решение принимают Минэкономики и Государственная служба занятости. Денежные средства выделяют после внесения доли софинансирования, а средний срок ожидания составляет 1–1,5 месяца.

Напомним, по состоянию на конец июля 1027 г. украинских предприятий уже получили средства для модернизации или создания новых производственных мощностей по программе " Гранты для перерабатывающих предприятий ".