Мінекономіки погодило ще 19 грантів для переробних підприємств на 99,2 млн грн

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України затвердило 19 нових заявок у межах програми "Гранти для переробних підприємств". Після виконання умов співфінансування компанії та підприємці зможуть залучити 99,2 млн грн для модернізації або розвитку виробництва.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Програма реалізується як частина державної політики підтримки виробників "Зроблено в Україні".

З початку 2025 року Мінекономіки вже погодило 228 заявок на загальну суму 1,12 млрд грн. У нинішній хвилі підтримку отримали сім фізичних осіб-підприємців. Як зазначив заступник міністра Андрій Телюпа, зміни, які уряд вніс у програму, зробили грантову підтримку доступнішою для мікро-, малого бізнесу та великих компаній.

Гранти можуть отримати підприємства, що працюють у сферах виробництва харчових продуктів, кормів для тварин, добрив, меблів та виробів із деревини, одягу й поліграфічної продукції. Державні кошти можна спрямувати на закупівлю та запуск виробничого обладнання, відновлення пошкоджених потужностей, проведення досліджень для створення нової продукції, а також на обладнання для післяурожайної обробки агропродукції.

Максимальна сума гранту становить 8 млн грн на розвиток і 16 млн грн на відновлення (але не більше підтверджених збитків). Грант надається на умовах співфінансування: стандартно 50/50, 70/30 при купівлі обладнання українського виробництва та 80/20 для прифронтових і деокупованих територій, виробників безпілотників і книгарень.

Ключовими вимогами є створення щонайменше п’яти робочих місць і сплата податків упродовж трьох років на суму не меншу, ніж розмір отриманого гранту. Підприємства, які успішно виконали умови програми, можуть повторно подати заявку через три роки.

Подання заявки відбувається через портал "Дія", далі банк перевіряє документи та бізнес-план, після чого рішення ухвалюють Мінекономіки і Державна служба зайнятості. Кошти виділяють після внесення частки співфінансування, а середній термін очікування становить 1–1,5 місяця.

Нагадаємо, станом на кінець липня 1027 українських підприємств вже отримали кошти для модернізації або створення нових виробничих потужностей за програмою "Гранти для переробних підприємств".