Гранти для переробних підприємств: 17 нових переможців отримають фінансування на 74,2 млн грн

Ще 17 підприємств і підприємців отримають державну підтримку на загальну суму 74,2 млн грн у межах програми "Гранти для переробних підприємств". Ці кошти допоможуть українському бізнесу оновити обладнання та запустити нові виробничі лінії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Програма є ключовою частиною державної політики "Зроблено в Україні", спрямованої на підтримку вітчизняних виробників. Заступник міністра Андрій Телюпа наголосив, що серед переможців — виробники широкого спектра продукції: від хлібобулочних виробів та консервації до БпЛА та металообробного устаткування.

"Ці 17 підприємств показали високі результати та готовність розвиватися навіть під час війни. Загалом з початку року ми вже погодили 209 заявок на понад 1,03 млрд грн. Програма працює стабільно, тому ми запрошуємо бізнес скористатися цією можливістю для модернізації своїх потужностей", — зазначив він.

Що можна фінансувати грантом?

Грантові кошти можна використати на такі потреби:

придбання, доставку, монтаж та запуск нового виробничого обладнання;

відновлення потужностей, пошкоджених внаслідок бойових дій;

дослідницькі роботи (R&D) для запуску нової продукції.

Умови отримання гранту

Умови для переробних підприємства для отримання гранту наступні:



максимальна сума гранту: до 8 млн грн на розвиток та до 16 млн грн на відновлення;

до 8 млн грн на розвиток та до 16 млн грн на відновлення; співфінансування: залежить від умов, але мінімум 50% вартості проєкту покриває держава. Особливі умови (70/30 або 80/20) діють для тих, хто закуповує українське обладнання, працює на прифронтових територіях або є виробником БпЛА та книгарень;

залежить від умов, але мінімум 50% вартості проєкту покриває держава. Особливі умови (70/30 або 80/20) діють для тих, хто закуповує українське обладнання, працює на прифронтових територіях або є виробником БпЛА та книгарень; обов'язки грантерів: створення щонайменше 5 нових робочих місць і сплата податків протягом 3 років на суму, не меншу за розмір гранту.

Як подати заявку

Процес подачі та розгляду заявок максимально спрощений і проходить у кілька етапів:

Подача заявки та бізнес-плану через портал "Дія". Перевірка банком (кредитна історія, податки, оцінка бізнес-плану). Ухвалення рішення Мінекономіки та Державною службою зайнятості. Виділення коштів після внесення власного внеску.

Нагадаємо, станом на кінець липня 1027 українських підприємств вже отримали кошти для модернізації або створення нових виробничих потужностей за програмою "Гранти для переробних підприємств".