Гранти для переробних підприємств: 17 нових переможців отримають фінансування на 74,2 млн грн
Ще 17 підприємств і підприємців отримають державну підтримку на загальну суму 74,2 млн грн у межах програми "Гранти для переробних підприємств". Ці кошти допоможуть українському бізнесу оновити обладнання та запустити нові виробничі лінії.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.
Програма є ключовою частиною державної політики "Зроблено в Україні", спрямованої на підтримку вітчизняних виробників. Заступник міністра Андрій Телюпа наголосив, що серед переможців — виробники широкого спектра продукції: від хлібобулочних виробів та консервації до БпЛА та металообробного устаткування.
"Ці 17 підприємств показали високі результати та готовність розвиватися навіть під час війни. Загалом з початку року ми вже погодили 209 заявок на понад 1,03 млрд грн. Програма працює стабільно, тому ми запрошуємо бізнес скористатися цією можливістю для модернізації своїх потужностей", — зазначив він.
Що можна фінансувати грантом?
Грантові кошти можна використати на такі потреби:
- придбання, доставку, монтаж та запуск нового виробничого обладнання;
- відновлення потужностей, пошкоджених внаслідок бойових дій;
- дослідницькі роботи (R&D) для запуску нової продукції.
Умови отримання гранту
Умови для переробних підприємства для отримання гранту наступні:
- максимальна сума гранту: до 8 млн грн на розвиток та до 16 млн грн на відновлення;
- співфінансування: залежить від умов, але мінімум 50% вартості проєкту покриває держава. Особливі умови (70/30 або 80/20) діють для тих, хто закуповує українське обладнання, працює на прифронтових територіях або є виробником БпЛА та книгарень;
- обов'язки грантерів: створення щонайменше 5 нових робочих місць і сплата податків протягом 3 років на суму, не меншу за розмір гранту.
Як подати заявку
Процес подачі та розгляду заявок максимально спрощений і проходить у кілька етапів:
- Подача заявки та бізнес-плану через портал "Дія".
- Перевірка банком (кредитна історія, податки, оцінка бізнес-плану).
- Ухвалення рішення Мінекономіки та Державною службою зайнятості.
- Виділення коштів після внесення власного внеску.
Нагадаємо, станом на кінець липня 1027 українських підприємств вже отримали кошти для модернізації або створення нових виробничих потужностей за програмою "Гранти для переробних підприємств".