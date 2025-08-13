Гранти на відновлення бізнесу: держава збільшила суму до 16 млн грн, заявку можна подати через "Дію"

Для підприємств, що постраждали від російської агресії, держава збільшила вдвічі суму гранту на відновлення бізнесу до 16 млн грн. Фінансування покриває 80% витрат на нове обладнання. Подати заявку можна через "Дію".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко.

"Підприємці, якщо ваше виробництво постраждало від обстрілів — подавайтеся на грант Мінекономіки через портал "Дія". Кошти можна використати на придбання, доставку та запуск обладнання. Сьогодні така можливість з'явилася у "Дії", - наголосила прем’єрка.

Деталі оновленої програми:

Якщо обладнання знищене війною — грант збільшено до 16 млн грн, 80% покриває держава.

При купівлі українського обладнання — компенсація 70% вартості.

Грант покриває дослідження для запуску нової продукції та обладнання для післяврожайної обробки.

Також з’явилась можливість подавати повторну заявку на грант, якщо виконали всі умови попереднього договору.

Для переробних підприємств розширили перелік витрат, які покривають грантові кошти. До нього додали дослідження для запуску нової продукції в серійне виробництво.

Аграрні підприємства тепер можуть купувати обладнання для післяврожайної обробки. Для цього потрібно бути в Державному аграрному реєстрі та вирощувати багаторічні культури.

Як отримати грант:

Натисніть подати заявку. Зареєструйтесь або авторизуйтесь у кабінеті громадянина через BankID або "Дія.Підпис".

подати заявку. Зареєструйтесь або авторизуйтесь у кабінеті громадянина через BankID або "Дія.Підпис". Заповніть онлайн-заявку.

Додайте бізнес-план за формою.

за формою. Підпишіть заяву електронним підписом і відправте.

Подання заявки триває близько 30 хвилин, а рішення отримаєте вже за місяць.

Використовуйте грантові кошти на придбання, доставку, монтаж та запуск виробничого обладнання.

Програмою підтримки переробної промисловості уже скористались 1269 українських підприємців. Це вже допомогло залучити понад 6,2 млрд грн інвестицій і створити понад 20 тисяч робочих місць.

Нагадаємо, 23 липня ще 16 нових українських переробних підприємств отримали державну підтримку на суму понад 81,3 мільйона гривень