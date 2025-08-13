- Категория
Гранты на возобновление бизнеса: государство увеличило сумму до 16 млн грн, заявку можно подать через "Дію"
Для предприятий, пострадавших от российской агрессии, государство увеличило вдвое сумму гранта на возобновление бизнеса до 16 млн. грн. Финансирование покрывает 80% затрат на новое оборудование. Подать заявку можно через "Дію".
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
"Предприниматели, если ваше производство пострадало от обстрелов - подавайтесь на грант Минэкономики через портал "Дія". Средства можно использовать на приобретение, доставку и запуск оборудования. Сегодня такая возможность появилась у "Дії", - подчеркнула премьер.
Детали обновленной программы:
- Если оборудование уничтожено войной, грант увеличен до 16 млн грн, 80% покрывает государство.
- При покупке украинского оборудования компенсация 70% стоимости.
- Грант покрывает исследования по запуску новой продукции и оборудования для послеурожайной обработки.
Также появилась возможность подавать повторную заявку на грант, если выполнили все условия предварительного договора.
Для перерабатывающих предприятий расширили перечень расходов, покрывающих грантовые средства. К нему добавили исследования для запуска новой продукции в серийном производстве.
Аграрные предприятия теперь могут покупать оборудование для послеурожайной обработки. Для этого нужно находиться в Государственном аграрном реестре и выращивать многолетние культуры.
Как получить грант:
- Нажмите подать заявку. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина через BankID или "Дію. Подпись".
- Заполните онлайн-заявку.
- Добавьте бизнес-план по форме.
- Подпишите заявление электронной подписью и отправьте.
Подача заявки длится около 30 минут, а решение получите уже через месяц.
Используйте гранты на приобретение, доставку, монтаж и запуск производственного оборудования.
Программой поддержки перерабатывающей промышленности уже воспользовались 1269 украинских предпринимателей. Это уже помогло привлечь более 6,2 млрд грн инвестиций и создать более 20 тысяч рабочих мест.
Напомним, 23 июля еще 16 новых украинских перерабатывающих предприятий получили государственную поддержку на сумму более 81,3 миллиона гривен.