Гранты для перерабатывающих предприятий: более тысячи компаний получили 5,1 млрд грн господдержки

1027 украинских предприятий уже получили средства для модернизации или создания новых производственных мощностей по программе "Гранты для перерабатывающих предприятий". За три года действия программы государство инвестировало в перерабатывающую промышленность более 5,1 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

"Три года назад мы положили начало грантовой программе для перерабатывающих предприятий, по которой они могут получить до 8 млн грн на обновление производственных фондов и приобретение нового оборудования. За это время 1027 предприятий из всех областей Украины получили государственную поддержку на сумму более 5,1 миллиарда гривен", — отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Наиболее активно возможностями программы пользовались предприятия следующих регионов Украины: города Киева, Днепропетровской, Киевской, Одесской, Львовской, Харьковской и Винницкой областей. Среди получателей грантов больше всего производителей пищевых продуктов, мебели, метизов, продукции из древесины, полиграфии, текстиля.

Кто имеет право на получение гранта?

Пока максимальная сумма гранта на развитие — 8 млн грн, на восстановление — 16 млн грн (но не больше суммы фактически подтвержденных убытков)

Гранты предоставляются предпринимателям, которые:

уже работают в перерабатывающей промышленности и планируют расширить производство;

планируют реализовывать проект по переработке (КВЭД С);

Финансирование предоставляется для:

приобретение, доставка и запуск нового оборудования;

расширение и модернизация работающих производственных мощностей;

восстановление мощностей, пострадавших из-за вооруженной российской агрессии.

Условия использования грантов:

бизнес должен создать от 5 рабочих мест;

работать минимум три года, чтобы вернуть грантовые средства через налоги и сборы.

Стоит отметить, что в 2024 году производители дронов получили льготные условия — государство финансирует до 80 % стоимости проекта.

Напомним, 23 июля еще 16 новых украинских перерабатывающих предприятий получат государственную поддержку на сумму свыше 81,3 миллиона гривен.