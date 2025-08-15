Гранты для перерабатывающих предприятий: 17 новых победителей получат финансирование на 74,2 млн грн

Еще 17 предприятий и предпринимателей получат государственную поддержку на общую сумму 74,2 млн. грн. в рамках программы "Гранты для перерабатывающих предприятий". Эти средства помогут украинскому бизнесу обновить оборудование и запустить новые производственные линии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Программа является ключевой частью государственной политики "Сделано в Украине", направленной на поддержку отечественных производителей. Замминистра Андрей Телюпа подчеркнул, что среди победителей — производители широкого спектра продукции: от хлебобулочных изделий и консервации до БПЛА и металлообрабатывающего оборудования.

"Эти 17 предприятий показали высокие результаты и готовность развиваться даже во время войны. Всего с начала года мы уже согласовали 209 заявок более чем на 1,03 млрд грн. Программа работает стабильно, поэтому мы приглашаем бизнес воспользоваться этой возможностью для модернизации своих мощностей", — отметил он.

Что можно финансировать грантом?

Грантовые средства можно использовать на следующие нужды:

приобретение, доставку, монтаж и запуск нового производственного оборудования;

восстановление мощностей, поврежденных в результате боевых действий;

исследовательские работы (R&D) по запуску новой продукции.

Условия получения гранта

Условия для перерабатывающих предприятия для получения гранта:



максимальная сумма гранта: до 8 млн грн на развитие и до 16 млн грн на восстановление;

до 8 млн грн на развитие и до 16 млн грн на восстановление; софинансирование: зависит от условий, но минимум 50% от стоимости проекта покрывает государство. Особые условия (70/30 или 80/20) действуют для тех, кто закупает украинское оборудование, работает на прифронтовых территориях или является производителем БпЛА и книжных магазинов;

зависит от условий, но минимум 50% от стоимости проекта покрывает государство. Особые условия (70/30 или 80/20) действуют для тех, кто закупает украинское оборудование, работает на прифронтовых территориях или является производителем БпЛА и книжных магазинов; обязанности грантеров: создание не менее 5 новых рабочих мест и уплата налогов в течение 3 лет на сумму не менее размера гранта.

Как подать заявку

Процесс подачи и рассмотрения заявок максимально упрощен и проходит в несколько этапов:

Подача заявки и бизнес-плана через портал "Дія". Проверка банком (кредитная история, налоги, оценка бизнес-плана). Принятие решения Минэкономики и Государственной службой занятости. Выделение средств после внесения собственного взноса.

Напомним, по состоянию на конец июля 1027 украинских предприятий уже получили средства для модернизации или создания новых производственных мощностей по программе "Гранты для перерабатывающих предприятий".