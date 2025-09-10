Запланована подія 2

Программа восстановления Украины ІІІ: как общины могут получить 100 млн евро на восстановление

строительство, кран
В Украине стартовал прием заявок на проекты по восстановлению. / Freepik

С 10 по 30 сентября 2025 г. начался отбор проектов для финансирования в рамках Программы восстановления Украины III (транш B). Общий бюджет этого этапа составляет 100 млн евро, предоставленных Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства развития общин и территорий Украины.

Приоритетные направления финансирования

В приоритете будет развитие следующих проектов:

  • восстановление и строительство жилья для ВПЛ, которое будет в коммунальной собственности общин;
  • развитие коммунальных услуг (создание систем отопления, водоснабжения, водоотвода и сетей распределенной генерации);
  • строительство медицинских учреждений (реабилитационные центры, кластерные больницы);
  • укрытие для учебных заведений и здравоохранения;
  • завершение строительства объектов с высокой готовностью, в частности, в сфере среднего и дошкольного образования;
  • создание доступной среды для всех жителей общин в рамках проекта "Движение без барьеров";
  • центры безопасности;
  • фабрики-кухни для школьного питания.

Условия участия

Заявки от общин принимаются через цифровую экосистему DREAM. Максимальная стоимость одного проекта не должна превышать 5 млн. евро (в гривневом эквиваленте). Обязательным условием является софинансирование обществом не менее 23% от общей стоимости проекта.

Напомним, чтобы мин предусмотрел в проекте госбюджета на следующий год 36,5 млрд грн в поддержку развития общин.

Автор:
Татьяна Ковальчук