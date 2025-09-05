- Категория
Правительство планирует в 2026 году выделить 36,5 млрд грн на развитие общин — Свириденко
Кабинет Министров Украины предусмотрел в проекте госбюджета на следующий год 36,5 млрд грн в поддержку развития общин.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
"В проекте госбюджета-2026 наш приоритет - это оборона. Также делаем акцент на финансировании важных сфер", - написала она по результатам состоявшегося в Ужгороде Конгресса местных и региональных советов Украины.
Она отметила, что правительство также планирует выделить значительные средства на ключевые сферы, включая:
- 36,5 млрд грн – в поддержку общин.
- 120 млрд грн — на образование, предусматривающее строительство укрытий, а также бесплатное питание в учебных заведениях.
- 15 млрд грн – на обеспечение жильем для внутренне перемещенных лиц.
Напомним, по обновленным оценкам, общая потребность в финансировании восстановления Украины составляет 524 миллиарда долларов. Только на 2025 год необходимо 17,3 миллиарда долларов. Среди главных приоритетов – жилье, критическая инфраструктура, энергетика и социальные услуги.