Правительство планирует в 2026 году выделить 36,5 млрд грн на развитие общин — Свириденко

Юлия Свириденко/Facebook
Кабинет Министров Украины предусмотрел в проекте госбюджета на следующий год 36,5 млрд грн в поддержку развития общин.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"В проекте госбюджета-2026 наш приоритет - это оборона. Также делаем акцент на финансировании важных сфер", - написала она по результатам состоявшегося в Ужгороде Конгресса местных и региональных советов Украины.

Она отметила, что правительство также планирует выделить значительные средства на ключевые сферы, включая:

  • 36,5 млрд грн – в поддержку общин.
  • 120 млрд грн — на образование, предусматривающее строительство укрытий, а также бесплатное питание в учебных заведениях.
  • 15 млрд грн – на обеспечение жильем для внутренне перемещенных лиц.
Фото 2 — Правительство планирует в 2026 году выделить 36,5 млрд грн на развитие общин — Свириденко
Напомним, по обновленным оценкам, общая потребность в финансировании восстановления Украины составляет 524 миллиарда долларов. Только на 2025 год необходимо 17,3 миллиарда долларов. Среди главных приоритетов – жилье, критическая инфраструктура, энергетика и социальные услуги.

Автор:
Татьяна Бессараб