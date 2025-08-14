Запланована подія 2

Инвестиции для регионов: общины получат 1 млрд гривен на развитие инфраструктуры

Июньские 37,1 млрд грн от ОВГЗ пополнили бюджет / Depositphotos

В 2025 году общины Украины получат 1 миллиард гривен на проекты развития инфраструктуры и улучшение качества услуг.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства развития общин и территорий.

Поддержка инфраструктурных проектов

13 августа правительство утвердило порядок использования средств Государственного фонда регионального развития (ГФРР) на 2025 год. Цель Фонда – поддержка регионов и территориальных общин в развитии инфраструктуры, улучшении качества услуг и расширении возможностей для жителей.

На 2025 год в госбюджете предусмотрено 1 миллиард гривен для ГФРР. Средства будут направлены на проекты из единого проектного портфеля (ЕПП) публичных инвестиций, утвержденного Стратегическим инвестиционным советом в рамках переходной модели реформы публичных инвестиций.

Предоставить проекты на финансирование смогут общины, не находящиеся на территории активных боевых действий. Будут рассматриваться только проекты, включенные в ЕПП, а подача заявок будет происходить через платформу DREAM.

Новый порядок предусматривает:

  • отбор и приоритезацию проектов по определенным критериям;
  • согласование перечня и проверку комиссией Минразвития соответствия этих проектов стратегиям развития национального, регионального и местного уровней;
  • утверждение окончательного перечня проектов, которые получат финансирование Кабинетом Министров Украины.

Напомним, по обновленным оценкам, общая потребность в финансировании восстановления Украины составляет 524 миллиарда долларов. Только на 2025 год необходимо 17,3 миллиарда долларов. Среди главных приоритетов – жилье, критическая инфраструктура, энергетика и социальные услуги.

Автор:
Ольга Опенько