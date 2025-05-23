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Инклюзивная инфраструктура: в прошлом году в столице обустроили два десятка безбарьерных зон

КГГА
Как создает Киев доступный город. / КГГА

В 2024 году в Киеве обустроили 21 безбарьерный подход к больницам, ЦНАПам и другим важным учреждениям. В 2025 году столица планирует сделать еще 26 таких объектов.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.

Безбарьерная среда в Киеве

Проекты включают в себя тактильную навигацию, пониженные переходы и удобные тротуары для людей с инвалидностью, родителей с колясками и всех пешеходов.

В коммунальной корпорации отмечают, что обустройство безбарьерных подходов — это сложная инженерная задача, требующая тщательного планирования и сотрудничества с общественностью.

Перед началом работ проводится обследование территории: оценивается состояние тротуаров, переходов, остановок, барьеров и инфраструктуры. Анализируются потоки пешеходов и транспорт, уклоны и коммуникации.

По результатам обследования разрабатывается проект, предусматривающий: понижение бордюров, обустройство тактильных элементов, обновление покрытия, установку пандусов и повышенных остановок.

Все внедрения должны обязательно соответствовать строительным нормам и стандартам, в частности, обновленному в 2025 году ДБН "Инклюзивность зданий и сооружений. Основные положения".

Определение локаций и планирование работ осуществляют на основе консультаций со специалистами организаций, занимающихся вопросами людей с инвалидностью и других маломобильных групп. Такой подход позволяет учесть реальные потребности пользователей и обеспечить комплексное решение вопроса.

Напомним, Киев в 2025 году частично будет компенсировать средства за переоборудование авто людям с инвалидностью среди киевлян-защитников и защитниц.

Также недавно правительство расширило доступ украинцев к программе компенсации за обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью. Теперь право на получение государственной компенсации будут иметь самозанятые лица и физические лица-предприниматели, являющиеся людьми с инвалидностью.

Автор:
Ольга Опенько