Удобство и безопасность: на Крещатике появился новый безбарьерный переход

Сегодня киевляне могут воспользоваться новым наземным пешеходным переходом, который обустроили на перекрестке Крещатика и Прорезной.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Что известно о переходе в центре Киева

Переход, расположенный справа от ул. Прорезной станет более удобным вариантом для пешеходов рядом со станцией метро "Крещатик" и дублирует подземный переход.

На переходе обновлено оборудование:

заменены контроллер, транспортные и пешеходные светофоры;

установлены новые сенсорные кнопки для вызова зеленого сигнала со звуковым сопровождением.

Для удобства людей с инвалидностью, пожилых людей и родителей с детскими колясками понижен бортовой камень, нанесена специальная разметка и установлена тактильная плитка.

Светофор работает в адаптивном режиме, благодаря чему во всех направлениях установлены детекторы транспорта. Это позволяет оптимизировать режим светофорной регулировки и снизить ненужные задержки.

Вызов зеленого сигнала для пешеходов теперь осуществляется через сенсорные кнопки в межпиковые часы.

Улучшение транспортной инфраструктуры

Напомним, в Киеве также обновляют два важных объекта транспортной инфраструктуры — путепроводов на Оболони.

Кроме того, сейчас на Подоле идет ремонт путепровода на улице Новоконстантиновской и обновление трамвайных путей на улице Глубочицкой. Работы выполняют поэтапно, чтобы обеспечить движение транспорта в обоих направлениях.