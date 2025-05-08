Зручність і безпека: на Хрещатику з'явився новий безбар'єрний перехід

Відсьогодні кияни можуть скористатися новим наземним пішохідним переходом, який облаштували на перехресті Хрещатика та Прорізної.

Про це інформує пресслужба КМДА.

Що відомо про перехід в центрі Києва

Перехід, розташований праворуч від вул. Прорізної, стане зручнішим варіантом для пішоходів поруч зі станцією метро "Хрещатик" і дублює підземний перехід.

На переході оновлено обладнання:

замінено контролер, транспортні та пішохідні світлофори;

встановлено нові сенсорні кнопки для виклику зеленого сигналу зі звуковим супроводом.

Для зручності людей з інвалідністю, осіб похилого віку та батьків з дитячими візочками понижено бортовий камінь, нанесено спеціальну розмітку та встановлено тактильну плитку.

Світлофор працює в адаптивному режимі, завдяки чому на всіх напрямках встановлені детектори транспорту. Це дозволяє оптимізувати режим світлофорного регулювання та зменшити непотрібні затримки.

Виклик зеленого сигналу для пішоходів тепер здійснюється через сенсорні кнопки у міжпікові години

Покращення транспортної інфраструктури

Нагадаємо, у Києві також оновлюють два важливі об’єкти транспортної інфраструктури - шляхопроводів на Оболоні.

Крім того, зараз на Подолі триває ремонт шляхопроводу на вулиці Новокостянтинівській та оновлення трамвайних колій на вулиці Глибочицькій. Роботи виконують поетапно, щоб забезпечити рух транспорту в обох напрямках.