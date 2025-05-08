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Зручність і безпека: на Хрещатику з'явився новий безбар'єрний перехід
Відсьогодні кияни можуть скористатися новим наземним пішохідним переходом, який облаштували на перехресті Хрещатика та Прорізної.
Про це інформує пресслужба КМДА.
Що відомо про перехід в центрі Києва
Перехід, розташований праворуч від вул. Прорізної, стане зручнішим варіантом для пішоходів поруч зі станцією метро "Хрещатик" і дублює підземний перехід.
На переході оновлено обладнання:
- замінено контролер, транспортні та пішохідні світлофори;
- встановлено нові сенсорні кнопки для виклику зеленого сигналу зі звуковим супроводом.
Для зручності людей з інвалідністю, осіб похилого віку та батьків з дитячими візочками понижено бортовий камінь, нанесено спеціальну розмітку та встановлено тактильну плитку.
Світлофор працює в адаптивному режимі, завдяки чому на всіх напрямках встановлені детектори транспорту. Це дозволяє оптимізувати режим світлофорного регулювання та зменшити непотрібні затримки.
Виклик зеленого сигналу для пішоходів тепер здійснюється через сенсорні кнопки у міжпікові години
Покращення транспортної інфраструктури
Нагадаємо, у Києві також оновлюють два важливі об’єкти транспортної інфраструктури - шляхопроводів на Оболоні.
Крім того, зараз на Подолі триває ремонт шляхопроводу на вулиці Новокостянтинівській та оновлення трамвайних колій на вулиці Глибочицькій. Роботи виконують поетапно, щоб забезпечити рух транспорту в обох напрямках.