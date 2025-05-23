Інклюзивна інфраструктура: торік у столиці облаштували два десятки безбар’єрних зон

У 2024 році в Києві облаштували 21 безбар’єрний підхід до лікарень, ЦНАПів та інших важливих установ. У 2025-му столиця планує зробити ще 26 таких об'єктів.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Безбар’єрне середовище в Києві

Проєкти включають тактильну навігацію, понижені переходи та зручні тротуари для людей з інвалідністю, батьків із візочками та всіх пішоходів.

У комунальній корпорації зазначають, що облаштування безбар’єрних підходів — це складне інженерне завдання, яке вимагає ретельного планування та співпраці з громадськістю.

Перед початком робіт проводиться обстеження території: оцінюється стан тротуарів, переходів, зупинок, наявність бар’єрів та інфраструктури. Аналізуються потоки пішоходів і транспорт, ухили та комунікації.

За результатами обстеження розробляється проєкт, що передбачає: пониження бордюрів, облаштування тактильних елементів, оновлення покриття, встановлення пандусів і підвищених зупинок.

Усі впровадження мають обов’язково відповідати будівельним нормам і стандартам, зокрема оновленому у 2025 році ДБН "Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення".

Визначення локацій та планування робіт здійснюють на основі консультацій з фахівцями організацій, що опікуються питаннями людей з інвалідністю та інших маломобільних груп. Такий підхід дозволяє врахувати реальні потреби користувачів і забезпечити комплексне вирішення питання.

Нагадаємо, Київ у 2025 році частково компенсуватиме кошти за переобладнання авто людям з інвалідністю з-поміж киян-захисників і захисниць.

Також нещодавно уряд розширив доступ українців до програми компенсації за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю. Тепер право на отримання державної компенсації матимуть самозайняті особи та фізичні особи-підприємці, які є людьми з інвалідністю.