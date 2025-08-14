Інвестиції для регіонів: громади отримають 1 млрд гривень на розвиток інфраструктури

У 2025 році громади України отримають 1 мільярд гривень на проєкти розвитку інфраструктури та покращення якості послуг.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій.

Підтримка інфраструктурних проєктів

13 серпня уряд затвердив порядок використання коштів Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) на 2025 рік. Мета Фонду — підтримка регіонів і територіальних громад у розвитку інфраструктури, покращенні якості послуг та розширенні можливостей для мешканців.

На 2025 рік у держбюджеті передбачено 1 мільярд гривень для ДФРР. Кошти будуть спрямовані на проєкти з єдиного проєктного портфеля (ЄПП) публічних інвестицій, затвердженого Стратегічною інвестиційною радою в межах перехідної моделі реформи публічних інвестицій.

Подати проєкти на фінансування зможуть громади, які не перебувають на території активних бойових дій. Розглядатимуть лише проєкти, включені до ЄПП, а подача заявок відбуватиметься через платформу DREAM.

Новий порядок передбачає:

відбір та пріоритезацію проєктів за визначеними критеріями;

погодження переліку та перевірку комісією Мінрозвитку відповідності цих проєктів стратегіям розвитку національного, регіонального та місцевого рівнів;

затвердження остаточного переліку проєктів, що отримають фінансування Кабінетом міністрів України.

Нагадаємо, за оновленими оцінками загальна потреба у фінансуванні відновлення України становить 524 мільярди доларів. Лише на 2025 рік необхідно 17,3 мільярда доларів. Серед головних пріоритетів – житло, критична інфраструктура, енергетика та соціальні послуги.