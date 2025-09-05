Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,35

--0,02

EUR

48,13

--0,07

Готівковий курс:

USD

41,30

41,25

EUR

48,44

48,25

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Уряд планує у 2026 році виділити 36,5 млрд грн на розвиток громад - Свириденко

Юлія Свириденко / Facebook
Фото: Юлія Свириденко / Facebook

Кабінет Міністрів України передбачив у проєкті держбюджету на наступний рік 36,5 млрд грн на підтримку розвитку громад.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"У проєкті держбюджету-2026 наш пріоритет — це оборона. Також робимо акцент на фінансуванні важливих сфер", — написала вона за результатами Конгресу місцевих та регіональних рад України, що відбувся в Ужгороді.

Вона зазначила, що уряд також планує виділити значні кошти на ключові сфери, включаючи:

  • 36,5 млрд грн — на підтримку громад.
  • 120 млрд грн — на освіту, що передбачає будівництво укриттів, а також безкоштовне харчування в закладах освіти.
  • 15 млрд грн — на забезпечення житлом для внутрішньо переміщених осіб.
Фото 2 — Уряд планує у 2026 році виділити 36,5 млрд грн на розвиток громад - Свириденко
Фото: Юлія Свириденко / Facebook

Нагадаємо, за оновленими оцінками загальна потреба у фінансуванні відновлення України становить 524 мільярди доларів. Лише на 2025 рік необхідно 17,3 мільярда доларів. Серед головних пріоритетів – житло, критична інфраструктура, енергетика та соціальні послуги.

Автор:
Тетяна Бесараб