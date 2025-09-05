- Категорія
Уряд планує у 2026 році виділити 36,5 млрд грн на розвиток громад - Свириденко
Кабінет Міністрів України передбачив у проєкті держбюджету на наступний рік 36,5 млрд грн на підтримку розвитку громад.
Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
"У проєкті держбюджету-2026 наш пріоритет — це оборона. Також робимо акцент на фінансуванні важливих сфер", — написала вона за результатами Конгресу місцевих та регіональних рад України, що відбувся в Ужгороді.
Вона зазначила, що уряд також планує виділити значні кошти на ключові сфери, включаючи:
- 36,5 млрд грн — на підтримку громад.
- 120 млрд грн — на освіту, що передбачає будівництво укриттів, а також безкоштовне харчування в закладах освіти.
- 15 млрд грн — на забезпечення житлом для внутрішньо переміщених осіб.
Нагадаємо, за оновленими оцінками загальна потреба у фінансуванні відновлення України становить 524 мільярди доларів. Лише на 2025 рік необхідно 17,3 мільярда доларів. Серед головних пріоритетів – житло, критична інфраструктура, енергетика та соціальні послуги.