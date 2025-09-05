Уряд планує у 2026 році виділити 36,5 млрд грн на розвиток громад - Свириденко

Кабінет Міністрів України передбачив у проєкті держбюджету на наступний рік 36,5 млрд грн на підтримку розвитку громад.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"У проєкті держбюджету-2026 наш пріоритет — це оборона. Також робимо акцент на фінансуванні важливих сфер", — написала вона за результатами Конгресу місцевих та регіональних рад України, що відбувся в Ужгороді.

Вона зазначила, що уряд також планує виділити значні кошти на ключові сфери, включаючи:

36,5 млрд грн — на підтримку громад.

— на підтримку громад. 120 млрд грн — на освіту, що передбачає будівництво укриттів, а також безкоштовне харчування в закладах освіти.

— на освіту, що передбачає будівництво укриттів, а також безкоштовне харчування в закладах освіти. 15 млрд грн — на забезпечення житлом для внутрішньо переміщених осіб.

Фото: Юлія Свириденко / Facebook

Нагадаємо, за оновленими оцінками загальна потреба у фінансуванні відновлення України становить 524 мільярди доларів. Лише на 2025 рік необхідно 17,3 мільярда доларів. Серед головних пріоритетів – житло, критична інфраструктура, енергетика та соціальні послуги.