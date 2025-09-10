- Категорія
Програма відновлення України ІІІ: як громади можуть отримати 100 млн євро на відбудову
З 10 по 30 вересня 2025 року розпочався відбір проєктів для фінансування в рамках Програми відновлення України ІІІ (транш B). Загальний бюджет цього етапу становить 100 млн євро, наданих Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.
Пріоритетні напрямки фінансування
У пріоритеті буде розвиток наступних проєктів:
- відбудова та будівництво житла для ВПО, яке буде у комунальній власності громад;
- розвиток комунальних послуг (створення систем опалення, водопостачання, водовідведення та мереж розподіленої генерації);
- будівництво медичних закладів (реабілітаційні центри, кластерні лікарні);
- укриття для закладів освіти та охорони здоров’я;
- завершення будівництва об’єктів з високою готовністю, зокрема у сфері середньої та дошкільної освіти;
- створення доступного середовища для всіх мешканців громад в межах проєкту "Рух без бар’єрів";
- центри безпеки;
- фабрики-кухні для шкільного харчування.
Умови участі
Заявки від громад приймаються через цифрову екосистему DREAM. Максимальна вартість одного проєкту не повинна перевищувати 5 млн євро (в гривневому еквіваленті). Обов'язковою умовою є співфінансування громадою не менше 23% від загальної вартості проєкту.
Нагадаємо, Кабмін передбачив у проєкті держбюджету на наступний рік 36,5 млрд грн на підтримку розвитку громад.