Програма відновлення України ІІІ: як громади можуть отримати 100 млн євро на відбудову

З 10 по 30 вересня 2025 року розпочався відбір проєктів для фінансування в рамках Програми відновлення України ІІІ (транш B). Загальний бюджет цього етапу становить 100 млн євро, наданих Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Пріоритетні напрямки фінансування

У пріоритеті буде розвиток наступних проєктів:

відбудова та будівництво житла для ВПО, яке буде у комунальній власності громад;

розвиток комунальних послуг (створення систем опалення, водопостачання, водовідведення та мереж розподіленої генерації);

будівництво медичних закладів (реабілітаційні центри, кластерні лікарні);

укриття для закладів освіти та охорони здоров’я;

завершення будівництва об’єктів з високою готовністю, зокрема у сфері середньої та дошкільної освіти;

створення доступного середовища для всіх мешканців громад в межах проєкту "Рух без бар’єрів";

центри безпеки;

фабрики-кухні для шкільного харчування.

Умови участі

Заявки від громад приймаються через цифрову екосистему DREAM. Максимальна вартість одного проєкту не повинна перевищувати 5 млн євро (в гривневому еквіваленті). Обов'язковою умовою є співфінансування громадою не менше 23% від загальної вартості проєкту.

Нагадаємо, Кабмін передбачив у проєкті держбюджету на наступний рік 36,5 млрд грн на підтримку розвитку громад.