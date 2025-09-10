Запланована подія 2

Програма відновлення України ІІІ: як громади можуть отримати 100 млн євро на відбудову

будівництво, кран
В Україні стартував прийом заявок на проєкти з відновлення. / Freepik

З 10 по 30 вересня 2025 року розпочався відбір проєктів для фінансування в рамках Програми відновлення України ІІІ (транш B). Загальний бюджет цього етапу становить 100 млн євро, наданих Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Пріоритетні напрямки фінансування

У пріоритеті буде розвиток наступних проєктів:

  • відбудова та будівництво житла для ВПО, яке буде у комунальній власності громад; 
  • розвиток комунальних послуг (створення систем опалення, водопостачання, водовідведення та мереж розподіленої генерації); 
  • будівництво медичних закладів (реабілітаційні центри, кластерні лікарні); 
  • укриття для закладів освіти та охорони здоров’я; 
  • завершення будівництва об’єктів з високою готовністю, зокрема у сфері середньої та дошкільної освіти; 
  • створення доступного середовища для всіх мешканців громад в межах проєкту "Рух без бар’єрів"; 
  • центри безпеки; 
  • фабрики-кухні для шкільного харчування.

Умови участі

Заявки від громад приймаються через цифрову екосистему DREAM. Максимальна вартість одного проєкту не повинна перевищувати 5 млн євро (в гривневому еквіваленті). Обов'язковою умовою є співфінансування громадою не менше 23% від загальної вартості проєкту.

Нагадаємо, Кабмін передбачив у проєкті держбюджету на наступний рік 36,5 млрд грн на підтримку розвитку громад.

Автор:
Тетяна Ковальчук