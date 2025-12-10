Минэкономики утвердило 157 новых грантов для украинских перерабатывающих предприятий

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины утвердило 157 новых заявок на участие в программе "Гранты для перерабатывающих предприятий" на сумму 875,9 млн. грн. Это последняя волна приема заявок в 2025 году.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Программа реализуется в рамках инициативы "Сделано в Украине" и направлена на модернизацию, расширение и возобновление производственных мощностей предприятий перерабатывающей промышленности в условиях софинансирования.

По словам заместителя Министра экономики Андрея Телюпы, это самый большой объем согласованных заявок за одну волну за все время работы программы. Предприятия должны выполнить условие софинансирования, внося свою долю.

С начала года министерство уже утвердило 538 грантов почти на 2,9 млрд грн, что на 41% больше, чем в 2024 году, что свидетельствует о росте доверия бизнеса к программе и готовности инвестировать в развитие производства.

Грантовую поддержку получили производители мебели, лифтов, оборудования для добывающей промышленности, изделий из металла и резины, БПЛА, пищевой и типографской продукции, строительных материалов, одежды и других товаров с добавленной стоимостью.

Из 157 заявок 15 на сумму 106,8 млн грн будет финансироваться Министерство экономики, остальное будет обрабатывать Государственная служба занятости. Среди согласованных заявок 12 касаются восстановления оборудования, поврежденного во время вооруженной агрессии России, четыре из которых получат максимальный грант в размере 16 млн. грн.

Грантовые средства можно использовать для приобретения, доставки, монтажа и запуска производственного оборудования, обновления поврежденных мощностей и исследований для запуска новой продукции (R&D). Предприятия, выращивающие многолетние культуры и зарегистрированные в Государственном аграрном реестре могут получить грант на оборудование для послеурожайной обработки агропродукции.

Напомним, в начале ноября Министерство экономики согласовало 34 новых гранта на общую сумму 190,8 млн грн для возобновления и развития перерабатывающих предприятий.