Уряд розширює підтримку малого бізнесу: нові умови програми "Власна справа"

Уряд розширює підтримку малого бізнесу / Depositphotos

В Україні оновлюють державну програму підтримки малого бізнесу "Власна справа", яка працює в межах політики "Зроблено в Україні". З 1 вересня 2026 року вона переходить на нову модель фінансування, що передбачає розширення можливостей як для старту, так і для масштабування бізнесу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко

За її словами, мікрогранти вже стали одним із ключових інструментів підтримки підприємництва. Завдяки програмі понад 34 тисячі українців відкрили власну справу, створено 60 тисяч робочих місць, а загальний обсяг залучених в економіку коштів перевищив 6,8 млрд грн.

Нова модель передбачає повний цикл підтримки підприємців

Для старту бізнесу передбачено фінансування від 100 до 300 тисяч грн, з можливістю збільшення до 500 тисяч грн. Для масштабування діючого бізнесу — від 500 тисяч до 1,5 млн грн, з потенційним розширенням до 2,5 млн грн.

Розмір гранту визначатиметься залежно від кількості створених робочих місць, регіону, галузі та категорії заявника. Кошти дозволено спрямовувати на обладнання, оренду та ремонт приміщень, цифровізацію, маркетинг, розширення команди та розвиток виробництва.

Окремо розширено підтримку для пріоритетних категорій. Учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни, їхні родини та сім’ї загиблих захисників зможуть отримувати більші гранти — до 300–500 тисяч грн. Для молоді передбачено до 200 тисяч грн на старт бізнесу.

Уряд підкреслює, що мета оновлення програми — зробити доступ до фінансування більш системним і забезпечити розвиток підприємництва в громадах по всій країні.

У підсумку, оновлена програма має розширити доступ малого бізнесу до фінансування та посилити економічну активність у регіонах через створення нових робочих місць і розвиток підприємництва.

Автор:
Тетяна Гойденко