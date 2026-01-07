Запланована подія 2

Україна збільшує підтримку підприємців: які суми грантів доступні з 1 січня 2026 року

Україна збільшує грантову допомогу малому бізнесу. / Depositphotos

Упродовж 2025 року держава інвестувала 2,7 млрд грн у розвиток малого бізнесу через програму “Власна справа”. З 1 січня 2026 року Мінекономіки збільшує суми мікрогрантів. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Загалом за 2025 рік ці мікрогранти отримали 10,6 тисячі підприємців, що забезпечить створення приблизно 17 тисяч нових робочих місць у різних регіонах України.

Особливу увагу приділили захисникам — 1,6 тисячі ветеранів та їхніх рідних отримали 766 млн грн грантових коштів. Це дасть змогу створити 3 тис робочих місць. 

Нові суми та умови з 1 січня 2026 року

З початком 2026 року уряд збільшує розміри мікрогрантів та змінює вимоги до їх отримання. Тепер підприємці можуть розрахувати на наступну підтримку:

  • 100 тис. грн — без обов’язкового створення робочих місць;
  • 200 тис. грн — за умови працевлаштування однієї особи (для молоді 18–25 років ця вимога не є обов'язковою);
  • 350 тис. грн — за умови створення щонайменше двох робочих місць.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев наголосив, що розширення програми дозволить забезпечити стабільну роботу громад та збільшити податкові надходження до бюджету навіть у складних воєнних умовах.

Пільги для ветеранів 

Найбільші суми передбачені для ветеранів, членів їхніх родин та сімей загиблих Захисників — вони можуть отримати до 1 млн грн.

Для цієї категорії держава запровадила особливі умови: фінансування покриває 70% проєкту, а зобов’язання за грантом призупиняються у разі мобілізації власника бізнесу або потрапляння в полон.

У 2026 році держава визначила чіткі галузеві пріоритети. Підтримку насамперед отримуватимуть проєкти у сфері виробництва, креативних індустрій та відкриття приватних дитячих садків.

Окремий фокус спрямований на розвиток підприємництва у прифронтових регіонах, що є критично важливим для економічної стійкості територій.

Нагадаємо, за результатами 23-ї хвилі грантової програми "Власна справа", фінансування отримають 389 підприємців. Держава інвестує у ці проєкти 118 млн гривень, що дозволить створити понад 630 нових робочих місць у різних куточках країни. 

Автор:
Тетяна Бесараб