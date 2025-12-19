Запланована подія 2

Програму "Власна справа" розширюють: ветерани та їхні родини зможуть отримати до 1 млн грн

Програму "Власна справа" розширюють / Depositphotos

З початку нового року програма грантів "Власна справа" розширюється для ветеранів. Отримати фінансову підтримку зможуть також батьки, повнолітні діти та сім’ї загиблих захисників. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. 

Максимальний розмір гранту становить до 1 млн грн за умови створення нових робочих місць.

Гранти для ветеранів та їхніх родин є складовою державної політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні". Програма передбачає надання фінансування в розмірі від 250 тис. до 1 млн грн для започаткування або розвитку власного бізнесу.

За словами учасників програми, гранти дають змогу реалізовувати бізнес-ідеї з нуля.

Загалом у 2025 році програмою вже скористалися 1 553 ветерани та члени їхніх сімей. Це сприяло створенню понад 2,8 тис. нових робочих місць.

Подати заявку на отримання ветеранського гранту можна через застосунок "Дія" або у центрах зайнятості.

Додамо, за результатами 23-ї хвилі грантової програми "Власна справа", фінансування отримають 389 підприємців. Держава інвестує у ці проєкти 118 млн гривень, що дозволить створити понад 630 нових робочих місць у різних куточках країни. Ветеранські ініціативи отримають 26 млн грн. Цього року ветерани та члени їхніх сімей отримали гранти за програмою “Власна справа” на загальну суму 694,1 млн грн.

Автор:
Тетяна Гойденко