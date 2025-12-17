Гранти на бізнес: майже 150 млн грн отримають переможці чергової хвилі програми "Власна справа"

За результатами 23-ї хвилі грантової програми "Власна справа", фінансування отримають 389 підприємців. Держава інвестує у ці проєкти 118 млн гривень, що дозволить створити понад 630 нових робочих місць у різних куточках країни. Ветеранські ініціативи отримають 26 млн грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Служби зайнятості України.

Популярні напрямки

Українці продовжують демонструвати неабияку активність у сфері послуг та виробництва. Найпопулярнішими напрямами серед переможців цієї хвилі стали:

торгівля та автосервіс — 31% проєктів;

переробна промисловість — 15%;

готельно-ресторанний бізнес (HoReCa) — 11%;

наукова та технічна діяльність — 7%;

освітні проєкти — 7%.

Географічно найактивнішими виявилися мешканці Києва (11%), Львівщини (10%), а також Харківської, Київської та Сумської областей. Цікавий факт: 74% отримувачів грантів мають вищу освіту.

Підтримка молоді

Держава продовжує робити ставку на молодих інноваторів. Цього разу 22 молодих українці отримають до 150 тисяч гривень кожен на свій перший бізнес. Загалом за час дії програми грантову підтримку отримали вже понад 600 представників молоді.

Також активно розвивається напрям креативних індустрій — у межах цієї хвилі підтримку отримали 22 підприємці, а з моменту запуску програми фінансову підтримку здобули вже понад 100 креативних ініціатив.

Ветеранський бізнес

Окремим пріоритетом програми є підтримка захисників та їхніх родин. Майже 26 млн гривень спрямовано на 55 проєктів ветеранського напряму:

56% переможців — це безпосередньо учасники бойових дій;

44% — члени сімей ветеранів або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Середній розмір гранту для ветеранів становить 469 тисяч гривень. Більшість із них відкривають магазини, майстерні (32%), кав’ярні (15%) або займаються виробництвом товарів (13%).

За весь час реалізації програми "Власна справа" було видано понад 31 тисячу мікрогрантів. Підприємці створили понад 55 тисяч нових робочих місць.

Нагадаємо, переможці двадцятої хвилі "Власної справи" — 428 підприємців — отримали майже 116 мільйонів гривень на розвиток бізнесу.