Ще майже 116 млн грн отримають переможці 19 хвилі програми "Власна справа" для розвитку бізнесу

Грантової програми "Власна справа" у 2025 році стала потужним стимулом для розвитку малого бізнесу. Переможці двадцятої хвилі — 428 підприємців — отримають майже 116 мільйонів гривень на розвиток бізнесу. Це дозволить створити понад 640 нових робочих місць.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Служби зайнятості України.

Переможці цієї хвилі програми найактивніше обирають такі сфери для свого бізнесу:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів — 28%;

переробна промисловість — 11%;

тимчасове розміщення й організація харчування (HoReCa) — 10%.

Лідерами серед регіонів стали:

Львівщина (10%);

Київщина (7%);

Харківщина (по 7%);

Одещина (6%);

Дніпропетровщина (по 6%).

Більшість учасників програми (69%) мають вищу освіту.

Цільові напрями

Ветеранський напрям

У двадцятій хвилі ветеранського напряму визначено 61 переможця. Вони отримають майже 30 мільйонів гривень грантової підтримки для започаткування чи розширення бізнесу та створять більше 120 нових робочих місць. З моменту старту програми у квітні 2023 року ветеранські гранти отримали більше 2 450 українців, які створили понад 4 тисячі робочих місць.

Молодіжний напрям та креативна індустрія

У рамках молодіжного напряму 27 молодих українців отримають гранти до 150 тис. грн. Загалом за перший рік роботи цього напряму понад 600 амбітних молодих підприємців запустили власні проєкти. Додатково визначено 23 переможці грантової програми у сфері креативної індустрії.

Загалом за період реалізації програми "Власна справа" з 2022 року було надано понад 30 тисяч мікрогрантів і створено або знаходяться на етапі створення понад 53 тисяч нових робочих місць.

Нагадаємо, 19 хвиля програми забезпечить фінансову підтримку 459 підприємцям на суму понад 130 мільйонів гривень. Завдяки цьому підприємці створять 741 нове робоче місце.