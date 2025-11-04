Еще почти 116 млн грн получат победители 19 волны программы "Власна справа" для развития бизнеса

Грантовая программа "Власна справа" в 2025 году стала мощным стимулом для развития малого бизнеса. Победители двадцатой волны – 428 предпринимателей – получат почти 116 миллионов гривен на развитие бизнеса. Это позволит создать более 640 новых рабочих мест.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Службы занятости Украины.

Победители этой волны программы наиболее активно выбирают следующие сферы для своего бизнеса:

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств - 28%;

перерабатывающая промышленность – 11%;

временное размещение и организация питания (HoReCa) – 10%.

Лидерами среди регионов стали:

Львовщина (10%);

Киевщина (7%);

Харьковщина (по 7%);

Одесщина (6%);

Днепропетровская область (по 6%).

Большинство участников программы (69%) имеют высшее образование.

Целевые направления

Ветеранское направление

В двадцатой волне ветеранского направления определен 61 победитель. Они получат почти 30 миллионов гривен грантовой поддержки для создания или расширения бизнеса и создадут более 120 новых рабочих мест. С момента старта программы в апреле 2023 года ветеранские гранты получили более 2 450 украинцев, создавших более 4 тысяч рабочих мест.

Молодежное направление и креативная индустрия

В рамках молодежного направления 27 молодых украинцев получат гранты до 150 тыс. грн. За первый год работы этого направления более 600 амбициозных молодых предпринимателей запустили собственные проекты. Дополнительно определены 23 победителя грантовой программы в сфере креативной индустрии.

Всего за период реализации программы "Власна справа" с 2022 года было предоставлено более 30 тысяч микрогрантов и создано или находится на этапе создания более 53 тысяч новых рабочих мест.

Напомним, 19 волн программы обеспечит финансовую поддержку 459 предпринимателям на сумму более 130 миллионов гривен. Благодаря этому предприниматели создадут 741 новое рабочее место.