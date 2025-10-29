Запланована подія 2

Читати українською

Правительство расширяет программу "Власна справа" на молодежь 18-25 лет и семьи ветеранов: детали

девушки, чертеж
Молодежь сможет получить грант на открытие собственного бизнеса. / Freepik

Кабмин принял решение расширить грантовую программу "Власна справа". Молодежь 18-25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса. Гранты смогут получать также родители и взрослые дети ветеранов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьера Юлии Свириденко.

По ее словам, с 2026 года размеры грантов будут повышены:

  • до 100 тыс. грн - без создания рабочих мест;
  • до 200 тыс. грн - за одно место;
  • до 350 тыс. грн - за два.

Предприниматели, успешно реализовавшие предварительный грант, смогут получить дополнительный микрогрант.

Кроме того, расширена поддержка для ветеранов и их семей: теперь гранты смогут получать также родители и взрослые дети. А семьи погибших защитников — до 1 млн грн при создании новых рабочих мест.

Грантовая программа "Власна справа" уже помогла более 32 тысячам украинцев открыть бизнес, создать 46 тысяч рабочих мест и привлечь более 5 млрд грн в экономику.

"Мы хотим, чтобы такие возможности узнавали как можно больше людей. Чтобы ветераны и ветеранки, их семьи подавали заявки на гранты и воплощали свои идеи в жизнь — в общинах по всей Украине", — отметила Свириденко.

Подать заявку и узнать детали можно через "Дія" или в центрах занятости.

Напомним, девятнадцатая волна программы "Власна справа" обеспечит финансовую поддержку 459 предпринимателям на сумму более 130 миллионов гривен. Благодаря этому планируется создание 741 нового рабочего места.

Автор:
Татьяна Ковальчук