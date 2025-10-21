"Власна справа": еще более 130 млн грн получат победители 19 волн для развития бизнеса

Грантовая программа "Власна справа" продолжает открывать новые возможности для предпринимателей. Девятнадцатая волна программы обеспечит финансовую поддержку 459 предпринимателям на сумму более 130 миллионов гривен. Благодаря этому планируется создание 741 нового рабочего места.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Службы занятости Украины.

Предприниматели могут получить микрогранты до 250 тысяч гривен на открытие или расширение бизнеса. Суммы, доступные по специальным направлениям:

до 1 миллиона гривен - на создание частного заведения дошкольного образования;

до 1 миллиона гривен – на развитие креативной индустрии;

до 1 миллиона гривен - для участников боевых действий (УБД) или лиц с инвалидностью в результате войны, а также второго из их супругов (ветеранский направление);

до 500 тыс. гривен - для предпринимателей из восьми прифронтовых областей (Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Черниговской и Сумской);

до 150 тыс. грн - для молодежи в возрасте до 25 лет.

Топ-5 сфер бизнеса по популярности:

32% - оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств;

15% - временное размещение и организация питания;

13% - перерабатывающая промышленность;

7% - здравоохранение и оказание социальной помощи;

5% - образование.

Лидеры среди регионов по количеству победителей:

10% - Ивано-Франковская и Львовская (по 10%);

9% - Киевщина;

8% - Харьковщина;

7% - Сумщина.

Напомним, в ряд расширил порядок предоставления микрогрантов в рамках программы "Власна справа". Первые 10 победителей в сфере креативной индустрии получат около 2,5 млн грн для запуска и развития собственного бизнеса.