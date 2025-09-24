Определены новые победители 17 волны программы "Власна справа": какие сферы деятельности выбрали победители

В Украине определены новые победители 17 волны программы "Власна справа", которые подавали заявки на гранты с 18 по 31 августа 2025 года. По результатам отбора 386 предпринимателей получат 103 млн. грн. финансовой поддержки, что будет способствовать созданию 597 новых рабочих мест.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной службы занятости.

Этот проект, реализуемый Министерством экономики и Государственной службой занятости, уже помог тысячам украинцев начать свой бизнес.

Топ-5 сфер деятельности победителей:

оптовая и розничная торговля, ремонт авто - 34%;

перерабатывающая промышленность – 13%;

временное размещение и питание – 10%;

профессиональная, научная и техническая деятельность - 8%;

здравоохранение и соцпомощь - 6%.

Лидерами среди регионов стали: Львовщина (14%), Сумщина (7%), Харьковщина (6%), Днепропетровщина (6%) и Киев (8%). 69% победителей имеют высшее образование.

Поддержка молодежи и ветеранов

В пределах 17 волны ветеранского и молодежного направлений "Власної справи" определены 70 победителей, которые получат гранты более чем на 23 миллиона гривен для запуска или развития бизнеса:

молодежное направление - 21 молодой украинец получит гранты до 150 тыс. грн. Всего с начала программы гранты получили 543 молодых предпринимателя;

ветеранский направление — определено 49 победителей, которые получат 23 млн грн на создание 94 новых рабочих мест. Среди них 55% - участники боевых действий, 43% - члены их семей, 2% - лица с инвалидностью в результате войны. Средний размер гранта – 475 тыс. грн. С апреля 2023 года ветеранские гранты помогли запустить бизнес более 2 тысяч украинцев.

Всего с 2022 года программа "Власна справа" предоставила более 29 тысяч микрогрантов, что способствовало созданию более 52 тысяч новых рабочих мест.

В службе занятости напомнили, что гранты доступны в размере до 250 тыс. грн (для прифронтовых областей – до 500 тыс. грн), до 1 млн грн на определенные направления (детские сады, креативная индустрия, ветераны), а для молодежи – до 150 тыс. грн. Заявку можно подать через портал "Дія".

Напомним, в августе сообщалось, что более 2 тысяч ветеранов и членов их семей уже получили гранты по программе "Власна справа" для начала бизнеса.