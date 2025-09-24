Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

-0,00

EUR

48,80

+0,07

Готівковий курс:

USD

41,37

41,30

EUR

48,90

48,75

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Визначено нових переможців 17 хвилі програми "Власна справа": які сфери діяльності обрали переможці

автосервіс, ремонт авто, працівники
Ще майже 400 підприємців отримають 103 млн грн фінансової підтримки. / Freepik

В Україні визначено нових переможців 17 хвилі програми "Власна справа", які подавали заявки на гранти з 18 до 31 серпня 2025 року. За результатами відбору 386 підприємців отримають 103 млн грн фінансової підтримки, що сприятиме створенню 597 нових робочих місць.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної служби зайнятості.

Цей проєкт, що реалізується Міністерством економіки та Державною службою зайнятості, вже допоміг тисячам українців розпочати власний бізнес.

Топ-5 сфер діяльності переможців:

  • оптова та роздрібна торгівля, ремонт авто — 34%; 
  • переробна промисловість — 13%; 
  • тимчасове розміщення та харчування — 10%; 
  • професійна, наукова та технічна діяльність — 8%; 
  • охорона здоров'я та соцдопомога — 6%.

Лідерами серед регіонів стали Львівщина (14%), Сумщина (7%), Харківщина (6%), Дніпропетровщина (6%) та Київ (8%). 69% переможців мають вищу освіту.

Підтримка молоді та ветеранів

У межах 17 хвилі ветеранського та молодіжного напрямків "Власної справи" визначено 70 переможців, які отримають гранти на понад 23 мільйони гривень для запуску або розвитку бізнесу:

  • молодіжний напрям — 21 молодий українець отримає гранти до 150 тис. грн. Загалом з початку програми гранти отримали 543 молодих підприємці; 
  • ветеранський напрям — визначено 49 переможців, які отримають 23 млн грн на створення 94 нових робочих місць. Серед них 55% — учасники бойових дій, 43% — члени їхніх сімей, 2% — особи з інвалідністю внаслідок війни. Середній розмір гранту — 475 тис. грн. З квітня 2023 року ветеранські гранти допомогли запустити бізнес понад 2 тисячам українців.

Загалом, з 2022 року програма "Власна справа" надала понад 29 тисяч мікрогрантів, що сприяло створенню понад 52 тисяч нових робочих місць.

У службі зайнятості нагадали, що гранти доступні у розмірі до 250 тис. грн (для прифронтових областей — до 500 тис. грн), до 1 млн грн на певні напрями (дитячі садочки, креативна індустрія, ветерани), а для молоді — до 150 тис. грн. Заявку можна подати через портал "Дія".

Нагадаємо, у серпні повідомлялося, що понад 2 тисячі ветеранів та членів їхніх родин вже отримали гранти за програмою "Власна справа" для започаткування бізнесу.

Автор:
Тетяна Ковальчук