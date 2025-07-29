"Власна справа": ще понад 125 млн грн отримають підприємці на реалізацію бізнес-ідей

За результатами тринадцятої хвилі програми "Власна справа", 459 підприємців отримають мікрогранти на загальну суму 125 мільйонів гривень на запуск або розвиток бізнесів, що сприятиме створенню 732 нових робочих місць.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Служби зайнятості України.

Переможці, які подали заявки на гранти в період з 23 червня по 6 липня 2025 року, вже на шляху до реалізації власних бізнес-ідей. Вони планують розпочати свій бізнес у наступних галузях:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів (33%);

тимчасове розміщення й організація харчування (15%);

переробна промисловість (11%);

професійна, наукова та технічна діяльність (7%);

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги (5%).

Регіонами-лідерами 13 хвилі програми стали:

Київщина (12%);

Львівщина (11%);

Харківщина (9%);

Івано-Франківщина (6%);

Хмельниччина (5%).

Варто зауважити, що серед переможців 61% складають учасники бойових дій, 37% — члени сім’ї учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни та 2% — особи з інвалідністю внаслідок війни. Переважна більшість — до 80% грантоотримувачів мають вищу освіту. Середній розмір гранту 479 тисяч гривень.

Нагадаємо, за результатами одинадцятої хвилі програми, 482 підприємці отримають мікрогранти на загальну суму майже 133 мільйона гривень на запуск або розвиток бізнесів, що сприятиме створенню 790 нових робочих місць.