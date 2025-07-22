До 1 млн гривень на відкриття дитсадка: уряд розширив програму "Власна справа"

Кабінет міністрів ухвалив рішення про розширення грантової програми “Власна справа” — відтепер українці можуть отримати до 1 мільйона гривень на відкриття приватного дитячого садка, ясел або центру розвитку дитини. Програма передбачає фінансування з умовою створення робочих місць і співфінансування.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Українцям дадуть гроші на відкриття дитсадків

"Відтепер гранти за програмою зможуть отримати й підприємці, які працюють або хочуть розпочати бізнес в сфері дошкільної освіти. До 1 млн грн можна взяти на відкриття дитячого садочку, ясель, центру розвитку дитини", - зазначила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

В рамках оновленої програми "Власна справа" українці можуть отримати фінансування на відкриття або розвиток дошкільних закладів — ясел, дитячих садків, сімейних чи міні-садочків, спеціалізованих установ або центрів розвитку дитини.

Сума гранту та умови:

До 500 тис. грн — за умови створення щонайменше двох робочих місць.

Від 500 тис. грн до 1 млн грн — за умови створення мінімум чотирьох робочих місць та співфінансування: 70% коштів надає держава, 30% — власні інвестиції отримувача гранту.

Отримані кошти можна використати на:

ремонт і облаштування приміщення;

придбання меблів, техніки, навчального й інтерактивного обладнання;

закупівлю іграшок, методичних матеріалів;

послуги маркетингу та реклами;

транспортні засоби для потреб закладу;

відкриття садочка за франшизою.

Про програму

За програмою "Власна справа" українці можуть отримати мікрогранти розміром від 50 до 250 тис. грн для старту або розвитку власного бізнесу. Підтримка доступна як для діючих підприємців, так і для тих, хто ще не має досвіду ведення справи. Для грантів понад 75 тис. грн необхідно створити від 1 до 2 робочих місць, залежно від суми фінансування.

Молоді українці до 25 років можуть розраховувати на грант до 150 тис. грн за умови реєстрації як ФОП — при цьому створення робочих місць для них не є обов’язковим. Підприємці з восьми прифронтових регіонів мають можливість отримати грант до 500 тис. грн за умови створення 1-2 робочих місць, залежно від суми.

Кошти гранту можна спрямувати на придбання або оренду обладнання, закупівлю сировини й матеріалів, а також на оренду приміщень.

Подати заявку на отримання гранту потрібно через портал "Дія" разом із бізнес-планом. Програму адмініструє Державна служба зайнятості.

Більше інформації про програму "Власна справа" доступно на офіційному сайті.

Ця грантова програма є частиною ініціативи "Зроблено в Україні", спрямованої на підтримку розвитку вітчизняного виробництва, збільшення обсягу продукції з високою доданою вартістю та стимулювання попиту на українські товари.

Нагадаємо, у травні 65 ветеранів або членів їх родин визнані переможцями восьмої у 2025 році хвилі подачі заяв на гранти за програмою "Власна справа". Вони отримають 32 млн грн на започаткування або розвиток свого бізнесу. З початку цього року переможцями програми стали майже 600 ветеранів, які отримають гранти на 286 млн грн.