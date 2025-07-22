До 1 млн гривен на открытие детского сада: правительство расширило программу "Власна справа"

Кабинет Министров принял решение о расширении грантовой программы "Власна справа" — теперь украинцы могут получить до 1 миллиона гривен на открытие частного детского сада, яслей или центра развития ребенка. Программа предусматривает финансирование с условием создания рабочих мест и софинансирования.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Украинцам дадут деньги на открытие детсадов

"Отныне гранты по программе смогут получить и предприниматели, работающие или желающие начать бизнес в сфере дошкольного образования. До 1 млн грн можно взять на открытие детского сада, ясель, центра развития ребенка", - отметила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

В рамках обновленной программы "Власна справа" украинцы могут получить финансирование на открытие или развитие дошкольных учреждений - яслей, детских садов, семейных или мини-садиков, специализированных учреждений или центров развития ребенка.

Сумма гранта и условия:

До 500 тыс. грн — при создании не менее двух рабочих мест.

От 500 тыс. грн до 1 млн грн — при создании минимум четырех рабочих мест и софинансирования: 70% средств предоставляет государство, 30% — собственные инвестиции получателя гранта.

Вырученные средства можно использовать на:

ремонт и обустройство помещения;

приобретение мебели, техники, учебного и интерактивного оборудования;

закупку игрушек, методических материалов;

услуги маркетинга и рекламы;

транспортные средства для нужд заведения;

открытие садика за франшизой.

О программе

По программе "Власна справа" украинцы могут получить микрогранты в размере от 50 до 250 тыс. грн для старта или развития собственного бизнеса. Поддержка доступна как действующим предпринимателям, так и тем, кто еще не имеет опыта ведения дела. Для грантов более 75 тысяч. грн необходимо создать от 1 до 2 рабочих мест в зависимости от суммы финансирования.

Молодые украинцы в возрасте до 25 лет могут рассчитывать на грант до 150 тыс. грн при регистрации как ФЛП — при этом создание рабочих мест для них не обязательно. Предприниматели из восьми регионов прифронтовых имеют возможность получить грант до 500 тыс. грн при создании 1-2 рабочих мест, в зависимости от суммы.

Средства гранта можно направить на приобретение или аренду оборудования, закупку сырья и материалов, а также аренду помещений.

Подать заявку на получение гранта нужно через портал "Дія" вместе с бизнес-планом. Программу администрирует Государственная служба занятости.

Больше информации о программе "Власна справа" доступно на официальном сайте.

Эта грантовая программа является частью инициативы "Зроблено в Україні", направленной на поддержку развития отечественного производства, увеличение объема продукции с высокой добавленной стоимостью и стимулирование спроса на украинские товары.

Напомним, в мае 65 ветеранов или членов их семей признаны победителями восьмой в 2025 году волны подачи заявлений на гранты по программе "Власна справа". Они получат 32 млн грн на начало или развитие своего бизнеса. С начала этого года победителями программы стали около 600 ветеранов, которые получат гранты на 286 млн грн.