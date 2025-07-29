"Власна справа": еще более 125 млн грн получат предприниматели на реализацию бизнес-идей

По результатам тринадцатой волны программы "Власна справа", 459 предпринимателей получат микрогранты на общую сумму 125 миллионов гривен на запуск или развитие бизнесов, что будет способствовать созданию 732 новых рабочих мест.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Службы занятости Украины.

Победители, подавшие заявки на гранты в период с 23 июня по 6 июля 2025 года, уже на пути к реализации собственных бизнес-идей. Они планируют начать свой бизнес в следующих отраслях:

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств (33%);

временное размещение и организация питания (15%);

перерабатывающая промышленность (11%);

профессиональная, научная и техническая деятельность (7%);

здравоохранение и оказание социальной помощи (5%).

Регионами-лидерами 13 волны программы стали:

Киевщина (12%);

Львовщина (11%);

Харьковщина (9%);

Ивано-Франковская область (6%);

Хмельницкая область (5%).

Следует отметить, что среди победителей 61% составляют участники боевых действий, 37% - члены семьи участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны и 2% - лица с инвалидностью в результате войны. Подавляющее большинство – до 80% грантополучателей имеют высшее образование. Средний размер гранта 479 тысяч гривен.

Напомним, по результатам одиннадцатой волны программы, 482 предпринимателя получат микрогранты на общую сумму почти 133 миллиона гривен на запуск или развитие бизнесов, что будет способствовать созданию 790 новых рабочих мест.