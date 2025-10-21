"Власна справа": ще понад 130 млн грн отримають переможці 19 хвилі для розвитку бізнесу

Грантова програма "Власна справа" продовжує відкривати нові можливості для підприємців. Дев’ятнадцята хвиля програми забезпечить фінансову підтримку 459 підприємцям на суму понад 130 мільйонів гривень. Завдяки цьому планується створення 741 нового робочого місця.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Служби зайнятості України.

Підприємці можуть отримати мікрогранти до 250 тисяч гривень на відкриття або розширення бізнесу. Суми, доступні за спеціальними напрямами:

до 1 мільйона гривень — на створення приватного закладу дошкільної освіти;

до 1 мільйона гривень — на розвиток креативної індустрії;

до 1 мільйона гривень — для учасників бойових дій (УБД) або осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також другого з їхнього подружжя (ветеранський напрям);

до 500 тис. гривень — для підприємців з восьми прифронтових областей (Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Чернігівської та Сумської);

до 150 тис. грн — для молоді віком до 25 років.

Топ-5 сфер бізнесу за популярністю:

32% — оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів;

15% — тимчасове розміщення й організація харчування;

13% — переробна промисловість;

7% — охорона здоров'я та надання соціальної допомоги;

5% — освіта.

Лідери серед регіонів за кількістю переможців:

10% — Івано-Франківщина та Львівщина (по 10%);

9% — Київщина;

8% — Харківщина;

7% — Сумщина.

Нагадаємо, уряд розширив порядок надання мікрогрантів у рамках програми "Власна справа". Перші 10 переможців у сфері креативної індустрії отримають майже 2,5 млн грн для запуску та розвитку власного бізнесу.