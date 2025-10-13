"Власна справа": десять переможців у креативній індустрії отримають майже 2,5 млн грн грантів

Уряд розширив порядок надання мікрогрантів у рамках програми “Власна справа”. Перші 10 переможців у сфері креативної індустрії отримають майже 2,5 млн грн для запуску та розвитку власного бізнесу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресцентр Державної служби зайнятості.

Що відомо про переможців

Серед переможців — підприємці та митці, які поєднують креативність, інноваційний підхід та підприємницький потенціал. Вони запускають сучасне виробництво метласької плитки, розвивають рекламні агентства та дизайнерські напрямки, відкривають івент-простори та архітектурні бюро.

Також серед грантоотримувачів є проєкти у сфері перекладу, музичного розвитку дітей та виготовлення авторських прикрас. Ці приклади демонструють, як державна підтримка сприяє активному розвитку різних галузей креативної економіки, і допомагає як початківцям, так і досвідченим підприємцям реалізовувати свої бізнес-ідеї.

Про гранти

Грантові кошти можна використовувати на закупівлю обладнання та матеріалів, оренду приміщень, оплату праці або інші витрати, необхідні для розвитку бізнесу.

Розмір підтримки залежить від форми та масштабів підприємницької діяльності:

до 100 тис. грн — для фрілансерів та фізичних осіб-підприємців;

до 200 тис. грн — для бізнесу, який створює одне робоче місце;

до 500 тис. грн — для бізнесу з двома новими робочими місцями;

від 500 тис. грн і до 1 млн грн — за умови створення чотирьох робочих місць та співфінансування у співвідношенні 70/30.

Програма відкриває можливості для представників майже всіх сфер креативної індустрії — від кіно й відеовиробництва до моди, музики та дизайну.

Вона охоплює видавничу справу, діяльність бібліотек і музеїв, театр, архітектуру, рекламу, PR, медіа та комунікації, а також сучасні напрями — розробку ігор і програмного забезпечення. Окрему увагу приділено індивідуальним митцям і майстрам — тим, хто створює унікальні вироби народного художнього промислу, наголошує пресслужба.

Нагадаємо, у серпні повідомлялося, що понад 2 тисячі ветеранів та членів їхніх родин вже отримали гранти за програмою "Власна справа" для започаткування бізнесу.