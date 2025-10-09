Підприємці з прифронтових регіонів можуть подавати заявки на гранти

З 8 жовтня розпочалася реєстрація на дві грантові програми, спрямовані на підтримку бізнесу в Україні. Подати заявки можуть самозайняті особи, мікробізнес, а також малі та середні підприємства, що працюють у восьми прифронтових областях. Програми поширюються на місцевий та релокований бізнес.

Про програми

Обидві ініціативи реалізує Міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps у межах Програми BLOOM (Building Livelihoods and Opportunities for Optimised Markets – "Створення засобів для існування та можливостей для оптимізованих ринків") за підтримки Уряду Великої Британії через UK Aid, Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України та Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

Індивідуальна грошова допомога для підтримки ініціатив мікробізнесу

З 8 жовтня стартувала грантова програма, що покликана допомогти українцям, які втратили роботу або частково постраждали через війну, відновити або розвинути власну справу.

Підтримку можуть отримати самозайняті особи, домогосподарства та мікропідприємці, які потребують ресурсів для запуску чи розширення бізнесу.

Сума гранту становить від 1 тис. дол до 5 тис. дол. у гривневому еквіваленті. Отримані кошти можна використати на закупівлю обладнання, інструментів, матеріалів або інших необхідних засобів, що допоможуть розпочати або стабілізувати підприємницьку діяльність.

Ініціативу реалізує Mercy Corps у партнерстві з організаціями "Карітас Україна", "Центр зайнятості вільних людей", "Альянс Глобал" та "Десяте квітня".

Програма охоплює як місцевих мешканців, так і релокованих підприємців, які прагнуть відновити економічну активність у своїх громадах.

Подати заявку на участь можна за посиланням.

Фінансова допомога для малого та середнього бізнесу

Mercy Corps у партнерстві з West Ukraine Digital запускає грантову програму для підтримки малих та середніх підприємств, що працюють у регіонах, постраждалих від війни.

Підприємства можуть отримати від 17 тис. дол. до 30 тис. дол. у гривневому еквіваленті для придбання виробничого обладнання та основних засобів, необхідних для розвитку бізнесу.

Подати заявку можуть місцеві підприємці та внутрішньо переміщені особи, які ведуть діяльність на підконтрольних уряду територіях України. Перевага надається бізнесам із соціальним або інклюзивним впливом, чітким планом розвитку та готовністю інвестувати власні кошти (до 50% від суми гранту).

Відібрані учасники отримають не лише фінансову, а й консультаційну та організаційну підтримку. Програма триватиме до 31 березня 2026 року.

Подати заявку можна за посиланням.

Довідково:

Mercy Corps — міжнародна гуманітарна організація, яка діє у більш ніж 35 країнах світу. Від початку повномасштабної війни у 2022 році, Mercy Corps підтримала більш ніж один мільйон українців в Україні, Польщі, Молдові та Румунії. Надає грошову допомогу, продуктові, гігієнічні та будівельні набори, психологічну підтримку, гранти для мікро-, малого та середнього бізнесу, зокрема у сфері сільського господарства, а також проводить інформаційні кампанії для поширення таких можливостей.

Програма BLOOM спрямована на зміцнення стійкості вразливих домогосподарств та громад, які постраждали від війни, через захист та відновлення їхніх засобів виробництва продуктів харчування та інших джерел доходу для покращення продовольчої безпеки та самозарадності. Реалізується консорціумом BLOOM, до якого входять Mercy Corps, International Rescue Committee (IRC), Swiss Сontact та Право на Захист (R2P) за підтримки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України та Міністерства культури та стратегічних комунікацій України. Вона стала можливою за фінансової підтримки уряду Великої Британії через UK Aid.

