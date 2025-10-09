Предприниматели из прифронтовых регионов могут подавать заявки на гранты

С 8 октября началась регистрация на две грантовые программы, направленные на поддержку бизнеса в Украине. Подать заявки могут самозанятые лица, микробизнес, а также малые и средние предприятия, работающие в восьми прифронтовых областях. Программы распространяются на местный и релоцированный бизнес.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

О программах

Обе инициативы реализует Международная гуманитарная организация Mercy Corps в рамках Программы BLOOM (Создание средств для существования и возможностей для оптимизированных рынков) при поддержке Правительства Великобритании через UK Aid, Министерства экономики и окружающей среды и сельского хозяйства.

Индивидуальная денежная помощь для поддержки инициатив микробизнеса

С 8 октября стартовала грантовая программа, призванная помочь украинцам, потерявшим работу или частично пострадавшим из-за войны, возобновить или развить собственное дело.

Поддержку могут получить самозанятые лица, домохозяйства и микропредприниматели, нуждающиеся в ресурсах для запуска или расширения бизнеса.

Сумма гранта составляет от 1 тыс. долл. до 5 тыс. долл. в гривневом эквиваленте. Вырученные средства можно использовать на закупку оборудования, инструментов, материалов или других необходимых средств, которые помогут начать или стабилизировать предпринимательскую деятельность.

Инициативу реализует Mercy Corps в партнерстве с организациями "Каритас Украина", "Центр занятости свободных людей", "Альянс Глобал" и "Десятое апреля".

Программа охватывает как местных жителей, так и релокированных предпринимателей, стремящихся восстановить экономическую активность в своих общинах.

Подать заявку на участие можно по ссылке.

Финансовая помощь для малого и среднего бизнеса

Mercy Corps в партнерстве с West Ukraine Digital запускает грантовую программу для поддержки малых и средних предприятий, работающих в пострадавших от войны регионах.

Предприятия могут получить от 17 тыс. долл. до 30 тыс. долл. в гривневом эквиваленте на приобретение производственного оборудования и основных средств, необходимых для развития бизнеса.

Подать заявку могут местные предприниматели и внутренне перемещенные лица, ведущие деятельность на подконтрольных правительству территориях Украины. Предпочтение отдается бизнесам с социальным или инклюзивным влиянием, четким планом развития и готовностью инвестировать собственные средства (до 50% от суммы гранта).

Отобранные участники получат не только финансовую, но и консультационную и организационную поддержку. Программа продлится до 31 марта 2026 года.

Подать заявку можно по ссылке.

Справка:

Mercy Corps — международная гуманитарная организация, действующая в более чем 35 странах мира. С начала полномасштабной войны в 2022 году, Mercy Corps поддержала более одного миллиона украинцев в Украине, Польше, Молдове и Румынии. Предоставляет денежную помощь, продуктовые, гигиенические и строительные наборы, психологическую поддержку, гранты для микро-, малого и среднего бизнеса, в частности в сфере сельского хозяйства, а также проводит информационные кампании по распространению таких возможностей.

Программа BLOOM направлена на укрепление устойчивости уязвимых домохозяйств и общин, пострадавших от войны, путем защиты и восстановления их средств производства продуктов питания и других источников дохода для улучшения продовольственной безопасности и самозарядности. Реализуется консорциумом BLOOM, который включает Mercy Corps, International Rescue Committee (IRC), Swiss Сontact и Право на Защиту (R2P) при поддержке Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины и Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины. Она стала возможной при финансовой поддержке правительства Великобритании через UK Aid.

Напомним, 15 октября начинается прием заявок на участие в грантовой программе "Теплица идей" для предпринимателей, работающих в сфере креативных индустрий в шести пилотных областях