Программа "Гранты для перерабатывающих предприятий": первое финансирование выделили производителю чая в Днепре

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства профинансировало первый проект в рамках программы "Гранты для перерабатывающих предприятий". Днепровский производитель чая, чьи мощности разрушил вражеский дрон, получит средства на закупку и монтаж нового оборудования.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Грант для возобновления производства

"Сегодня враг системно уничтожает нашу промышленность, и задача государства - помочь украинским производителям, чьи мощности потерпели разрушения. Правительство создало эффективный инструмент для этого - грант на восстановление... Мы утвердили первый такой грант для бизнеса из Днепра. Программа будет продолжена и на следующий год", - отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Соболев.

Получение грантов на восстановление регулирует обновленная редакция порядка реализации программы "Гранты для перерабатывающих предприятий". Она устанавливает, что предприятия перерабатывающей промышленности, пострадавшие от разрушений из-за вооруженной агрессии россии, могут претендовать на финансирование в объеме до 16 млн грн. В то же время размер гранта не может превышать сумму фактически подтвержденного ущерба.

Финансирование осуществляется на условиях софинансирования: 80% стоимости проекта компенсирует государство, а остальные 20% вкладывает сам собственник предприятия.

Кроме того, для грантов для восстановления сохраняются все базовые требования. В частности, речь идет о создании не менее пяти новых рабочих мест и обязательном возврате полученных средств в виде налогов и сборов в течение трех лет.

В пакет документов обязательно входят:

выписка из Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР), где зафиксирован факт чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией России;

отчет об оценке нанесенного ущерба или заключение эксперта-оценщика. Документ должен быть подготовлен по Методике определения вреда, объема ущерба и упущенной выгоды от невозможности или ограничений в ведении хозяйственной деятельности.

Еще 13 предприятий получат гранты

В рамках очередной волны программы "Гранты для перерабатывающих предприятий" было одобрено 13 заявок на финансирование на общую сумму 59,5 млн грн. Среди получателей – производители мебели, строительных материалов, пищевых продуктов, беспилотных летательных аппаратов, а также типографии, металло- и деревообрабатывающие предприятия.

Грантовые средства позволят модернизировать производственные мощности, запустить новые линии и создать дополнительные рабочие места.

С начала года уже принято 280 положительных решений о предоставлении грантов для перерабатывающих предприятий на общую сумму 1,4 млрд грн.

Как работает программа

Грантовые средства, предоставленные в рамках программы "Гранты для перерабатывающих предприятий", предприятия могут использовать на приобретение, доставку, монтаж и запуск производственного оборудования, модернизацию мощностей, поврежденных в результате вооруженной агрессии России, а также на проведение исследований по запуску новой продукции (R&D).

Отдельно предусмотрена возможность для предприятий, выращивающих многолетние культуры и зарегистрированных в Государственном аграрном реестре – они могут получить грант на закупку оборудования для послеурожайной обработки агропродукции.

Программа является составной частью государственной политики поддержки украинских производителей "Сделано в Украине".

Финансирование предоставляется на условиях софинансирования:

стандартные условия – 50% от государства и 50% от заявителя;

при закупке оборудования исключительно украинского производства – 70% от государства и 30% от предприятия;

для прифронтовых и деоккупированных территорий, производителей БпЛА и типографий – 80% от государства и 20% от собственника.

Максимальная сумма гранта составляет:

на развитие – до 8 млн грн;

на восстановление - до 16 млн грн (но не более подтвержденных убытков).

Обязательными условиями являются создание не менее пяти рабочих мест и уплата налогов и сборов в течение трех лет на сумму не менее полученного гранта.

Предприятия, полностью выполнившие все условия программы, могут повторно подать заявку на получение гранта через три года с момента получения финансирования.

Напомним, в августе сообщалось, что более 2 тысяч ветеранов и членов их семей уже получили гранты по программе "Власна справа" для начала бизнеса.