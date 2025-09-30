Програма "Гранти для переробних підприємств": перше фінансування виділили виробнику чаю у Дніпрі

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства профінансувало перший проєкт у межах програми “Гранти для переробних підприємств”. Дніпровський виробник чаю, чиї потужності зруйнував ворожий дрон, отримає кошти на закупівлю й монтаж нового обладнання.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Грант для відновлення виробництва

"Сьогодні ворог системно нищить нашу промисловість, і задача держави – допомогти українським виробникам, чиї потужності зазнали руйнувань. Уряд створив ефективний інструмент для цього – грант на відновлення... Ми затвердили перший такий грант для бізнесу з Дніпра. Програму буде продовжено і на наступний рік", – зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Отримання грантів на відновлення нині регулює оновлена редакція порядку реалізації програми "Гранти для переробних підприємств". Вона встановлює, що підприємства переробної промисловості, які постраждали від руйнувань через збройну агресію росії, можуть претендувати на фінансування обсягом до 16 млн грн. Водночас розмір гранту не може перевищувати суму фактично підтверджених збитків.

Фінансування здійснюється на умовах співфінансування: 80% вартості проєкту компенсує держава, а решту 20% вкладає сам власник підприємства.

Крім того, для грантів на відновлення зберігаються всі базові вимоги. Зокрема, йдеться про створення щонайменше п’яти нових робочих місць та обов’язкове повернення отриманих коштів у вигляді податків і зборів протягом трьох років.

До пакета документів обов’язково входять:

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), де зафіксовано факт надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією росії;

звіт про оцінку завданих збитків або висновок експерта-оцінювача. Документ має бути підготовлений за Методикою визначення шкоди, обсягу збитків та упущеної вигоди від неможливості чи обмежень у веденні господарської діяльності.

Ще 13 підприємств отримають гранти

У межах чергової хвилі програми "Гранти для переробних підприємств" було схвалено 13 заявок на фінансування загальною сумою 59,5 млн грн. Серед отримувачів — виробники меблів, будівельних матеріалів, харчових продуктів, безпілотних літальних апаратів, а також друкарні, метало- та деревообробні підприємства.

Грантові кошти дадуть змогу модернізувати виробничі потужності, запустити нові лінії та створити додаткові робочі місця.

Від початку року вже ухвалено 280 позитивних рішень про надання грантів для переробних підприємств на загальну суму 1,4 млрд грн.

Як працює програма

Грантові кошти, надані у межах програми "Гранти для переробних підприємств", підприємства можуть використати на придбання, доставку, монтаж і запуск виробничого обладнання, модернізацію потужностей, пошкоджених унаслідок збройної агресії Росії, а також на проведення досліджень для запуску нової продукції (R&D).

Окремо передбачена можливість для підприємств, що вирощують багаторічні культури та зареєстровані в Державному аграрному реєстрі - вони можуть отримати грант на закупівлю обладнання для післяурожайної обробки агропродукції.

Програма є складовою державної політики підтримки українських виробників "Зроблено в Україні".

Фінансування надається на умовах співфінансування:

стандартні умови – 50% коштів від держави та 50% від заявника;

у разі закупівлі обладнання виключно українського виробництва – 70% від держави і 30% від підприємства;

для прифронтових і деокупованих територій, виробників БпЛА та друкарень – 80% від держави і 20% від власника.

Максимальна сума гранту становить:

на розвиток — до 8 млн грн;

на відновлення — до 16 млн грн (але не більше підтверджених збитків).

Обов’язковими умовами є створення щонайменше п’яти робочих місць та сплата податків і зборів упродовж трьох років на суму, не меншу за отриманий грант.

Підприємства, які повністю виконали всі умови програми, можуть повторно подати заявку на отримання гранту через три роки з моменту отримання фінансування.

Нагадаємо, у серпні повідомлялося, що понад 2 тисячі ветеранів та членів їхніх родин вже отримали гранти за програмою "Власна справа" для започаткування бізнесу.