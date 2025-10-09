Грантовая программа "Теплица идей" открывает возможности для бизнеса в креативных индустриях: что нужно знать

15 октября начинается прием заявок на участие в грантовой программе "Теплица идей" для предпринимателей, работающих в сфере креативных индустрий в шести пилотных областях проекта UCORD: Винницкой, Волынской, Одесской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Прием заявок

Программа позволяет получить финансирование, пользоваться современными бизнес-сервисами и выходить на новые рынки со своими продуктами и услугами. Участники также получат обучение, менторскую поддержку и доступ к локальным хабам для развития своих проектов.

"Мы хотим, чтобы украинские креативные предприниматели имели четкие и доступные инструменты поддержки – от финансирования до выхода на экспорт. Партнерство с проектом UCORD и программа "Теплица идей" в частности делают этот путь короче и понятнее для бизнеса", – отмечает заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Андрей Телюпа.

Заявку на участие в грантовой программе "Теплица идей" можно подать на портале "Сделано в Украине" с 15 октября по 16 ноября включительно.

О программе

Программа "Теплица идей" реализуется в рамках швейцарско-украинского проекта UCORD ("Сплоченность и региональное развитие Украины") при поддержке Швейцарии через Швейцарское агентство развития и сотрудничества и компанию NIRAS Sweden AB.

Программа направлена на развитие и поддержку экосистемы культурной и креативной экономики в шести пилотных областях Украины: Винницкой, Волынской, Одесской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой.

Программа состоит из трех основных компонентов: обучение для предпринимателей креативных индустрий, гранты и менторская поддержка. Она стартовала в июне 2025 года и продлится до октября 2026 года.

Целью программы является усиление ключевых игроков креативной экономики на региональном уровне:

Креативные хабы как центры развития креативной экономики, локального сотрудничества, поддержки и инноваций.

Креативные предприниматели – представители всех секторов культурных и креативных индустрий, которые создают и стремятся монетизировать продукты и услуги на основе творчества. Им оказывается поддержка через обучение, гранты и менторские программы.

Агентства регионального развития (АРР) — как ключевые партнеры по взаимодействию с местными властями и формированию стратегий развития креативной экономики на уровне области.

Структура грантов и финансирование

Гранты покрывают 80–90% затрат проекта, при этом участник должен внести собственный вклад не менее 10–20%.

250 000 – 500 000 грн – для предприятий, зарегистрированных более года. Выплата производится в три транша: 30% — сразу, 50% — после первого отчета, 20% — после финального отчета. Первый отчет представляется через 3 месяца после первой выплаты, финальный — через 6 месяцев после второй.

– для предприятий, зарегистрированных более года. Выплата производится в три транша: 30% — сразу, 50% — после первого отчета, 20% — после финального отчета. Первый отчет представляется через после первой выплаты, финальный — через после второй. 225 000 - 250 000 грн - для бизнесов, зарегистрированных менее года, или физических лиц с идеей, которые планируют зарегистрировать предприятие до подписания контракта. Выплата производится в два транша: 70% — сразу, 30% — после финального отчета. Первый отчет представляется через 6 месяцев после первой выплаты.

