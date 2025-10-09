Грантова програма "Теплиця ідей" відкриває можливості для бізнесу у креативних індустріях: що потрібно знати

15 жовтня розпочинається прийом заявок на участь у грантовій програмі “Теплиця ідей” для підприємців, що працюють у сфері креативних індустрій у шести пілотних областях проєкту UCORD: Вінницькій, Волинській, Одеській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Прийом заявок

Програма надає можливість отримати фінансування, користуватися сучасними бізнес-сервісами та виходити на нові ринки зі своїми продуктами та послугами. Учасники також отримають навчання, менторську підтримку та доступ до локальних хабів для розвитку своїх проєктів.

"Ми хочемо, щоб українські креативні підприємці мали чіткі та доступні інструменти підтримки – від фінансування до виходу на експорт. Партнерство з проєктом UCORD та програма "Теплиця ідей" зокрема роблять цей шлях коротшим і зрозумілішим для бізнесу", – зазначає заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Андрій Телюпа.

Заявку на участь у грантовій програмі "Теплиця ідей" можна подати на порталі "Зроблено в Україні" з 15 жовтня по 16 листопада включно.

Про програму

Програма "Теплиця ідей" реалізується в межах швейцарсько-українського проєкту UCORD ("Згуртованість та регіональний розвиток України") за підтримки Швейцарії через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва і компанію NIRAS Sweden AB.

Програма спрямована на розвиток та підтримку екосистеми культурної та креативної економіки у шести пілотних областях України: Вінницькій, Волинській, Одеській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій.

Програма складається з трьох основних компонентів: навчання для підприємців креативних індустрій, гранти та менторська підтримка. Вона стартувала у червні 2025 року та триватиме до жовтня 2026 року.

Метою програми є посилення ключових гравців креативної економіки на регіональному рівні:

Креативні хаби — як центри розвитку креативної економіки, локальної співпраці, підтримки та інновацій.

Креативні підприємці — представники всіх секторів культурних та креативних індустрій, які створюють і прагнуть монетизувати продукти та послуги на основі творчості. Їм надається підтримка через навчання, гранти та менторські програми.

Агенції регіонального розвитку (АРР) — як ключові партнери у взаємодії з місцевою владою та формуванні стратегій розвитку креативної економіки на рівні області.

Структура грантів і фінансування

Гранти покривають 80–90% витрат проєкту, при цьому учасник має внести власний внесок не менше ніж 10–20%.

250 000 – 500 000 грн — для підприємств, зареєстрованих понад рік. Виплата відбувається у три транші: 30% — одразу, 50% — після першого звіту, 20% — після фінального звіту. Перший звіт подається через 3 місяці після першої виплати, фінальний — через 6 місяців після другої.

— для підприємств, зареєстрованих понад рік. Виплата відбувається у три транші: 30% — одразу, 50% — після першого звіту, 20% — після фінального звіту. Перший звіт подається через після першої виплати, фінальний — через після другої. 225 000 – 250 000 грн — для бізнесів, зареєстрованих менше року, або фізичних осіб з ідеєю, які планують зареєструвати підприємство до підписання контракту. Виплата здійснюється у два транші: 70% — одразу, 30% — після фінального звіту. Перший звіт подається через 6 місяців після першої виплати.

Нагадаємо, Мінекономіки профінансувало перший проєкт у межах програми “Гранти для переробних підприємств”. Дніпровський виробник чаю, чиї потужності зруйнував ворожий дрон, отримає кошти на закупівлю й монтаж нового обладнання.