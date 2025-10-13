"Власна справа": десять победителей в креативной индустрии получат почти 2,5 млн грн грантов

Правительство расширило порядок предоставления микрогрантов в рамках программы "Власна справа". Первые 10 победителей в сфере креативной индустрии получат около 2,5 млн грн для запуска и развития собственного бизнеса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессцентр Государственной службы занятости.

Что известно о победителях

Среди победителей – предприниматели и художники, объединяющие креативность, инновационный подход и предпринимательский потенциал. Они запускают современное производство метласской плитки, развивают рекламные агентства и дизайнерские направления, открывают ивент-пространства и архитектурные бюро.

Также среди грантополучателей есть проекты в сфере перевода, музыкального развития детей и изготовление авторских украшений. Эти примеры демонстрируют, как государственная поддержка способствует активному развитию различных отраслей креативной экономики и помогает как начинающим, так и опытным предпринимателям реализовывать свои бизнес-идеи.

О грантах

Грантовые средства можно использовать для закупки оборудования и материалов, аренды помещений, оплаты труда или других затрат, необходимых для развития бизнеса.

Размер поддержки зависит от формы и масштабов предпринимательской деятельности:

до 100 тыс. грн - для фрилансеров и физических лиц-предпринимателей;

до 200 тыс. грн - для бизнеса, который создает одно рабочее место;

до 500 тыс. грн - для бизнеса с двумя новыми рабочими местами;

от 500 тыс. грн и до 1 млн грн - при условии создания четырех рабочих мест и софинансирования в соотношении 70/30.

Программа открывает возможности для представителей многих сфер креативной индустрии — от кино и видеопроизводства до моды, музыки и дизайна.

Она охватывает издательское дело, деятельность библиотек и музеев, театр, архитектуру, рекламу, PR, медиа и коммуникации, а также современные направления разработки игр и программного обеспечения. Отдельное внимание уделено индивидуальным художникам и мастерам - тем, кто создает уникальные изделия народного художественного промысла, отмечает пресс-служба.

Напомним, в августе сообщалось, что более 2 тысяч ветеранов и членов их семей уже получили гранты по программе "Власна справа" для начала бизнеса.