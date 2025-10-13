Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,60

+0,10

EUR

48,11

--0,10

Наличный курс:

USD

41,61

41,51

EUR

48,65

48,45

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Власна справа": десять победителей в креативной индустрии получат почти 2,5 млн грн грантов

гривны
Креативные предприниматели выиграли гранты "Власна справа" на 2,5 млн грн / Pixabay

Правительство расширило порядок предоставления микрогрантов в рамках программы "Власна справа". Первые 10 победителей в сфере креативной индустрии получат около 2,5 млн грн для запуска и развития собственного бизнеса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессцентр Государственной службы занятости.

Что известно о победителях

Среди победителей – предприниматели и художники, объединяющие креативность, инновационный подход и предпринимательский потенциал. Они запускают современное производство метласской плитки, развивают рекламные агентства и дизайнерские направления, открывают ивент-пространства и архитектурные бюро.

Также среди грантополучателей есть проекты в сфере перевода, музыкального развития детей и изготовление авторских украшений. Эти примеры демонстрируют, как государственная поддержка способствует активному развитию различных отраслей креативной экономики и помогает как начинающим, так и опытным предпринимателям реализовывать свои бизнес-идеи.

О грантах

Грантовые средства можно использовать для закупки оборудования и материалов, аренды помещений, оплаты труда или других затрат, необходимых для развития бизнеса.

Размер поддержки зависит от формы и масштабов предпринимательской деятельности:

  • до 100 тыс. грн - для фрилансеров и физических лиц-предпринимателей;
  • до 200 тыс. грн - для бизнеса, который создает одно рабочее место;
  • до 500 тыс. грн - для бизнеса с двумя новыми рабочими местами;
  • от 500 тыс. грн и до 1 млн грн - при условии создания четырех рабочих мест и софинансирования в соотношении 70/30.

Программа открывает возможности для представителей многих сфер креативной индустрии — от кино и видеопроизводства до моды, музыки и дизайна.

Она охватывает издательское дело, деятельность библиотек и музеев, театр, архитектуру, рекламу, PR, медиа и коммуникации, а также современные направления разработки игр и программного обеспечения. Отдельное внимание уделено индивидуальным художникам и мастерам - тем, кто создает уникальные изделия народного художественного промысла, отмечает пресс-служба.

Напомним, в августе сообщалось, что более 2 тысяч ветеранов и членов их семей уже получили гранты по программе "Власна справа" для начала бизнеса.

Автор:
Ольга Опенько