Уряд розширює програму "Власна справа" на молодь віком 18–25 років та сім’ї ветеранів: деталі

дівчата, креслення
Молодь зможе отримати грант на відкриття власного бізнесу. / Freepik

Кабмін прийняв рішення розширити грантову програму "Власна справа". Молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу. Гранти зможуть отримувати також батьки і дорослі діти ветеранів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єрки Юлії Свириденко.

За її словами, із 2026 року розміри грантів буде підвищено:

  • до 100 тис. грн — без створення робочих місць; 
  • до 200 тис. грн — за одне місце; 
  • до 350 тис. грн — за два.

Підприємці, які успішно реалізували попередній грант, матимуть змогу отримати додатковий мікрогрант.

Крім того, розширено підтримку для ветеранів і їхніх родин: тепер гранти зможуть отримувати також батьки і дорослі діти. А сім’ї загиблих Захисників — до 1 млн грн за умови створення нових робочих місць.

Грантова програма "Власна справа" вже допомогла понад 32 тисячам українців відкрити бізнес, створити 46 тисяч робочих місць і залучити понад 5 млрд грн в економіку.

"Ми хочемо, щоб про такі можливості дізнавалися якомога більше людей. Щоб ветерани й ветеранки, їхні родини подавали заявки на гранти й втілювали свої ідеї в життя — у громадах по всій Україні", — зазначила Свириденко.

Подати заявку та дізнатись деталі можна через "Дію" або в центрах зайнятості.

Нагадаємо, дев’ятнадцята хвиля програми "Власна справа" забезпечить фінансову підтримку 459 підприємцям на суму понад 130 мільйонів гривень. Завдяки цьому планується створення 741 нового робочого місця.

Автор:
Тетяна Ковальчук