Уряд розширює програму "Власна справа" на молодь віком 18–25 років та сім’ї ветеранів: деталі
Кабмін прийняв рішення розширити грантову програму "Власна справа". Молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу. Гранти зможуть отримувати також батьки і дорослі діти ветеранів.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єрки Юлії Свириденко.
За її словами, із 2026 року розміри грантів буде підвищено:
- до 100 тис. грн — без створення робочих місць;
- до 200 тис. грн — за одне місце;
- до 350 тис. грн — за два.
Підприємці, які успішно реалізували попередній грант, матимуть змогу отримати додатковий мікрогрант.
Крім того, розширено підтримку для ветеранів і їхніх родин: тепер гранти зможуть отримувати також батьки і дорослі діти. А сім’ї загиблих Захисників — до 1 млн грн за умови створення нових робочих місць.
Грантова програма "Власна справа" вже допомогла понад 32 тисячам українців відкрити бізнес, створити 46 тисяч робочих місць і залучити понад 5 млрд грн в економіку.
"Ми хочемо, щоб про такі можливості дізнавалися якомога більше людей. Щоб ветерани й ветеранки, їхні родини подавали заявки на гранти й втілювали свої ідеї в життя — у громадах по всій Україні", — зазначила Свириденко.
Подати заявку та дізнатись деталі можна через "Дію" або в центрах зайнятості.
Нагадаємо, дев’ятнадцята хвиля програми "Власна справа" забезпечить фінансову підтримку 459 підприємцям на суму понад 130 мільйонів гривень. Завдяки цьому планується створення 741 нового робочого місця.