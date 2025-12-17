Запланована подія 2

Гранты на бизнес: почти 150 млн грн получат победители очередной волны программы "Власна справа"

фрукты, продавец
Определили новых победителей "Власна справа" / Freepik

По результатам 23-й волны грантовой программы "Власна справа", финансирование получат 389 предпринимателей. Государство инвестирует в эти проекты 118 млн. гривен, что позволит создать более 630 новых рабочих мест в разных уголках страны. Ветеранские инициативы получат 26 млн. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Службы занятости Украины.

Популярные направления

Украинцы продолжают демонстрировать активность в сфере услуг и производства. Самыми популярными направлениями среди победителей этой волны стали:

  • торговля и автосервис - 31% проектов;
  • перерабатывающая промышленность – 15%;
  • гостинично-ресторанный бизнес (HoReCa) - 11%;
  • научная и техническая деятельность - 7%;
  • образовательные проекты – 7%.

Географически активными оказались жители Киева (11%), Львовщины (10%), а также Харьковской, Киевской и Сумской областей. Интересный факт: 74% получателей грантов имеют высшее образование.

Поддержка молодежи

Государство продолжает делать ставку на молодых инноваторов. В этот раз 22 молодых украинца получат до 150 тысяч гривен каждый на свой первый бизнес. Всего за время действия программы грантовую поддержку получили более 600 представителей молодежи.

Также активно развивается направление креативных индустрий — в рамках этой волны поддержку получили 22 предпринимателя, а с момента запуска программы финансовую поддержку получили более 100 креативных инициатив.

Ветеранский бизнес

Отдельным приоритетом программы является поддержка защитников и семей. Около 26 млн гривен направлено на 55 проектов ветеранского направления:

  • 56% победителей – это непосредственно участники боевых действий;
  • 44% - члены семей ветеранов или лица с инвалидностью в результате войны.

Средний размер гранта для ветеранов составляет 469 тысяч гривен. Большинство из них открывают магазины, мастерские (32%), кафе (15%) или занимаются производством товаров (13%).

За все время реализации программы "Собственное дело" было выдано более 31 тысяч микрогрантов. Предприниматели создали более 55 тысяч новых рабочих мест.

Напомним, победители двадцатой волны "Власної справи" - 428 предпринимателей - получили почти 116 миллионов гривен на развитие бизнеса.

Автор:
Татьяна Ковальчук
