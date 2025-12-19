Программу "Власна справа" расширяют: ветераны и их семьи смогут получить до 1 млн. грн.

С начала нового года программа грантов "Власна справа" расширяется для ветеранов. Получить финансовую поддержку могут также родители, совершеннолетние дети и семьи погибших защитников.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Максимальный размер гранта составляет до 1 млн грн при создании новых рабочих мест.

Гранты для ветеранов и их семей являются составной частью государственной политики развития украинских производителей "Сделано в Украине". Программа предусматривает предоставление финансирования в размере от 250 тыс. до 1 млн. грн. для начала или развития собственного бизнеса.

По словам участников программы, гранты позволяют реализовывать бизнес-идеи с нуля.

Всего в 2025 году программой уже воспользовались 1553 ветерана и члены их семей. Это способствовало созданию более 2,8 тыс. новых рабочих мест.

Подать заявку на получение ветеранского гранта можно через приложение "Дія" или в центрах занятости.

По результатам 23-й волны грантовой программы "Власна справа", финансирование получат 389 предпринимателей. Государство инвестирует в эти проекты 118 млн. гривен, что позволит создать более 630 новых рабочих мест в разных уголках страны. Ветеранские инициативы получат 26 млн. грн. В этом году ветераны и члены их семей получили гранты по программе "Власна справа" на общую сумму 694,1 млн. грн.