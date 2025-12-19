Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,34

-0,00

EUR

49,59

--0,04

Наличный курс:

USD

42,33

42,25

EUR

49,90

49,70

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Программу "Власна справа" расширяют: ветераны и их семьи смогут получить до 1 млн. грн.

бизнес
Программу "Власна справа" расширяют / Depositphotos

С начала нового года программа грантов "Власна справа" расширяется для ветеранов. Получить финансовую поддержку могут также родители, совершеннолетние дети и семьи погибших защитников.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Максимальный размер гранта составляет до 1 млн грн при создании новых рабочих мест.

Гранты для ветеранов и их семей являются составной частью государственной политики развития украинских производителей "Сделано в Украине". Программа предусматривает предоставление финансирования в размере от 250 тыс. до 1 млн. грн. для начала или развития собственного бизнеса.

По словам участников программы, гранты позволяют реализовывать бизнес-идеи с нуля.

Всего в 2025 году программой уже воспользовались 1553 ветерана и члены их семей. Это способствовало созданию более 2,8 тыс. новых рабочих мест.

Подать заявку на получение ветеранского гранта можно через приложение "Дія" или в центрах занятости.

По результатам 23-й волны грантовой программы "Власна справа", финансирование получат 389 предпринимателей. Государство инвестирует в эти проекты 118 млн. гривен, что позволит создать более 630 новых рабочих мест в разных уголках страны. Ветеранские инициативы получат 26 млн. грн. В этом году ветераны и члены их семей получили гранты по программе "Власна справа" на общую сумму 694,1 млн. грн.

Автор:
Татьяна Гойденко