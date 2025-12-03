Новая волна "Власної справи": почти 30% предпринимателей выбирают торговлю и авторемонт

Украинские предприниматели продолжают активно развивать экономику страны, используя возможности грантовой программы "Власна справа". 447 предпринимателей – победители 22-й волны – получат финансирование на общую сумму 131 млн гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Служба занятости Украины.

Благодаря этим инвестициям в Украине будет создано более 730 новых рабочих мест.

Ключевые сферы, которые выбрали победители:

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств (29%);

временное размещение и организация питания (12%);

перерабатывающая промышленность (12%);

профессиональная, научная и техническая деятельность (8%);

здравоохранение и оказание социальной помощи (8%)

Лидерами среди регионов по количеству победителей стали Львовщина (10%), Ивано-Франковская (8%), а также Киевщина, Харьковщина и Сумщина (по 7%). Следует отметить, что 75% участников программы имеют высшее образование.

Особое внимание уделяется специализированным направлениям. 29 молодых украинцев получили гранты в 150 тыс. грн. Всего за время существования программы "Власна справа" уже более 600 молодых предпринимателей реализовали свои стартапы. В креативной индустрии гранты получили 27 предпринимателей. Всего с момента запуска программы поддержано более 100 креативных идей.

Двадцать вторая ветеранская волна определила 72 победителя, которые получат 34 млн. гривен для запуска или расширения бизнеса и создадут 137 новых рабочих мест. Средний размер гранта составляет 474 тысячи гривен. Среди победителей: 50% - участники боевых действий, 47% - члены семей УБД или лица с инвалидностью в результате войны.

Всего с апреля 2023 г. ветеранские гранты получили более 2,5 тыс. украинцев, создав около 5 тыс. рабочих мест. Самые популярные направления: магазины и мастерские (32%), кафе/кафе (15%) и производство товаров (13%).

Результаты и перспективы программы

С 2022 года в рамках программы "Власна справа" издано 31 тыс. микрогрантов и создано (или находится на этапе создания) 55 тыс. новых рабочих мест.

Программа продолжает расширяться. В рамках программы можно получить микрогранты до 250 тыс. грн. на открытие или расширение бизнеса. Уже с 1 января 2026 сумма гранта возрастет до 350 тыс. грн.

Предприниматели из восьми прифронтовых областей (Харьковская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Херсонская, Черниговская и Сумская) могут получить грант до 500 тыс. грн.

Кроме того, предусмотрен грант до 1 миллиона гривен на создание частного заведения дошкольного образования и развитие креативной индустрии. Также до 1 миллиона гривен могут получить участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны или члены их семей в рамках ветеранского направления.

Молодежь до 25 лет может получить грант размером до 150 тысяч гривен, а с 1 января 2026 года сумма гранта возрастет до 200 тыс. грн. Подать заявку на участие в программе можно через портал "Дія".

Напомним, 21-я волна программы "Власна справа" оказала финансовую поддержку 434 предпринимателям на общую сумму более 120 миллионов гривен. Благодаря этим средствам бизнес создаст более 660 новых рабочих мест.